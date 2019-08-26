2019-08-26T01:03:04+03:00
История современности

Сталин за Гитлера не пил. И пакт с ним заключил последним в Европе

Зачем 80 лет назад СССР и Германия заключили Пакт Молотова - Риббентропа, «КП» объяснил автор масштабных работ по истории Второй мировой Алексей Исаев
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Советский премьер и глава МИДа Вячеслав Молотов подписывает соглашение о ненападении между СССР и Германией, за его спиной о чем-то задумался немецкий коллега Риббентроп, рядом с которым улыбается в усы Сталин...Советский премьер и глава МИДа Вячеслав Молотов подписывает соглашение о ненападении между СССР и Германией, за его спиной о чем-то задумался немецкий коллега Риббентроп, рядом с которым улыбается в усы Сталин...Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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ВОСТОРГИ ЧЕМБЕРЛЕНА

- Когда Сталина обвиняют в том, что он в августе 1939-го пошел на сделку с Гитлером, историки обычно отвечают: СССР был последним в Европе, кто заключил пакт с Германией. Все остальные это уже сделали. Это правда?

- Да, почти у всех стран уже были пакты с Гитлером разных форматов (см. «Справку «КП». - Ред.). Наш пакт отличался от других лишь секретным протоколом (фото этого документа см. на стр. 7. - Ред.). А так Германия уже заключила соглашение, например, с той же Польшей в 1934-м, которую «съела» в 1939-м. Был Мюнхенский сговор 1938-го, когда договор с Гитлером подписал британский премьер Чемберлен. Позже его назовут «клочком бумаги». А тогда Чемберлен прилетел из Мюнхена в Лондон, размахивая этим договором со словами: «Я привез вам мир!»

- А зачем Гитлеру нужен был этот пакт?

- Военные и политические возможности рейха тогда в Европе недооценивали. И Гитлеру нужен был повод повлиять на Лондон и Париж. Он полагал, что пакт между Германией и СССР в Британии и Франции расценят как резкое изменение политической обстановки. И не задействуют свои гарантии Польше по ее защите. Но, как выяснилось уже в 20-х числах августа 1939-го, британцы и французы по-другому себя вести не собирались.

ПАУЗА ФЮРЕРА

- Вторую мировую пакт отодвинул?

- Она должна была начаться в августе, но началась 1 сентября. Гитлер взял паузу - посмотреть на реакцию Британии и Франции. И не увидев никаких изменений, он решил двигаться вперед. Он в застольных речах говорил, что чем дальше идет время, тем хуже военно-экономическое положение Германии и лучше начать сейчас, чтобы успеть всех разбить, до того как они вырастут в сильных противников.

- Не будь пакта, Германия все равно расправилась бы с Польшей?

- Гитлер спешил напасть на Польшу, пока ни Запад, ни СССР не отмобилизовались. Ни французская, ни советская армии не были готовы к немедленным действиям… У Польши тогда была сильная армия по восточноевропейским меркам, но, например, в танковом отношении так себе. Германия била бы Польшу в любом случае. Поляки объявили мобилизацию только 31 августа. Слишком поздно. Их армия была раскидана по всей стране. Некоторые части могли дать серьезный бой и давали, но Польша была обречена уже 1 сентября.

- А какие риски были для СССР, не заключи он пакт с Гитлером?

- Основной риск - если Польшу быстро громят, то появляется прямая граница СССР и Германии. И она в двух шагах от Минска и Киева. Напомню, когда в Москве принимали решение входить в бывшие тогда польскими Западную Белоруссию и Западную Украину, немцы к 14 сентября уже стояли в Бресте! И вопрос, где будет западная граница СССР с Германией, решался в эти дни. Немцы именно благодаря секретному протоколу Пакта Молотова - Риббентропа вынужденно отошли от уже захваченных ими в сентябре 1939-го позиций. И касалось это не только Бреста.

22 сентября в Бресте немецкий генерал Гудериан (в центре) и советский комбриг Кривошеин провожали взглядом 19-й моторизованный корпус вермахта, покидающий город. Следом в Брест вошла 29-я танковая бригада РККА. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

22 сентября в Бресте немецкий генерал Гудериан (в центре) и советский комбриг Кривошеин провожали взглядом 19-й моторизованный корпус вермахта, покидающий город. Следом в Брест вошла 29-я танковая бригада РККА.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«РАСПИЛ» ЕВРОПЫ

- Но почему Гитлеру и Сталину надо было «пилить» Восточную Европу секретно? Почему не открыто?

- Тот факт, что протокол к пакту был секретным, оставлял открытым вопрос о юридическом статусе этих территорий. Москва и Берлин делили сферы влияния, но не страны. Прозвучи тогда открыто, что сфера влияния СССР, например, Прибалтика, возник бы совсем другой расклад. Это было решение чужой судьбы крупными игроками. А так Советский Союз смог договориться с прибалтийскими государствами в 1939-м. Они сами, решением своих властей, вошли в состав СССР.

- С финнами не договорились...

- В случае с Финляндией прибегли к силовому решению. В любом случае это была некая виртуальная граница, а не раздел Европы.

- То есть нападение СССР на Финляндию - не прямое последствие Пакта Молотова - Риббентропа?

- Нет. Переговоры с Финляндией о переносе границы шли с 1938-го. И война с финнами - следствие неудачи переговоров, шедших более года.

- И мы не опирались на секретный протокол?

- Напрямую - нет. Но последствия пакта были. Например, Германия не продавала финнам во время советско-финской войны оружие. Те же мессершмитты. А продавали финнам свои «харрикейны»... наши будущие западные союзники.

НИ ПАРАДА, НИ ТОСТОВ

- А был ли совместный парад вермахта и Красной Армии в Бресте в сентябре 1939-го? Или это миф?

- Наши с немцами пересеклись в Бресте во второй половине сентября. Части Красной Армии стояли и смотрели, как уходят из города немцы. Парад - это когда совместно идут «коробки» войск и техники. Тут такого не было. Было движение одной стороны - вермахта, покидавшего Брест. Они ушли и из Белостока, из Львова. Вообще оставили немало территорий тогда. Правда, под Львовом случались перестрелки наших с немцами - они расстреляли бронемашину советской танковой бригады. Напряжение было, нелюбовь нацистов и коммунистов, грань мир - война переходили легко. К моменту, когда немцы оставили Брест, Польша фактически уже пала, оставались отдельные очаги сопротивления. Но польское правительство уже было в Румынии.

- Некоторые эксперты говорят, что еще 19 августа на политбюро Сталин заявлял, что пакт - повод Германии напасть на Польшу и втянуть Запад в войну.

- Никакой речи Сталина от 19 августа 1939 года не существует. Это додумали позже.

- Но Сталин поднимал тост за здоровье Гитлера в Кремле после заключения пакта? Об этом тоже сложено немало легенд...

- Никогда Сталин за здоровье фюрера не пил! Легенды и есть легенды. Как и поздравление, якобы направленное Сталиным Гитлеру. Если что-то вокруг пакта и происходило, то скорее с той стороны, в Берлине.

- Почему Советский Союз уже после войны не обнародовал секретный протокол к пакту? И даже отрицал, что этот протокол вообще существует. Ведь он породил множество слухов и мифов.

- Это следствие близорукой политики советского агитпропа. Хотя посол СССР в Лондоне Майский открытым текстом предлагал еще в 1950-е годы этот секретный протокол признать. И не ломать комедию: и так все всё знают, а мы только ухудшаем свои позиции, когда строим из себя дураков, говоря: «А какой такой протокол?»

Могли бы опубликовать этот секретный протокол и сказать: смотрите сами.

ОТВЕТ МЮНХЕНУ

- Еще один миф: якобы у Сталина был план, что в июне 1941-го Красная Армия ударит по вермахту первой, нарушив пакт?

- Такого плана не существовало. Доказательств этому масса. Например, СССР развернул масштабное строительство укреплений на своей новой западной границе. Ну и зачем вкладывать миллиарды рублей, если бы мы собирались не обороняться, а наступать? То же самое со строительством бетонных взлетно-посадочных полос. Зачем Советскому Союзу надо было строить их в глубине своей территории? Ведь если идти в Европу, аэродромы останутся далеко позади.

- И все-таки зачем было Гитлеру нарушать пакт и нападать на СССР в 41-м? Он ведь к тому времени уже подмял под себя большую часть Европы. Неужели только из-за ненависти к большевизму?

- Косвенной целью нападения Германии на СССР была Британия. Что вещал Гитлер в январе 41-го? Он прямым текстом говорил, что если мы нападем на СССР, то разрушим надежды Британии. Будет ликвидирован последний сухопутный противник. А немецких солдат из сухопутных частей можно будет демобилизовать. Поставить к станкам и выпускать самолеты и корабли для атаки на Англию.

Летом 1941-го Гитлер считал, что разгром Советского Союза технически осуществить будет проще, чем Британии. Притом численность вермахта к июню 41-го составляла 7,2 миллиона человек. Это очень много. А промышленность Германии задыхалась без рабочих рук.

- А заключение пакта было чьей победой - Сталина или Гитлера?

- СССР тогда сделал то же самое, что союзники в Мюнхене. Мы умыли руки и занялись своими проблемами, не рассчитывая на других. Если бы в Москве заранее знали, что произойдет дальше, может, и решение приняли бы другое. Но в той обстановке решили сделать вот так. Пакт точно не был просчетом - это разумное, объяснимое решение. К нему приложить бы еще хорошую игру в 1941-м с точки зрения разведки, подготовки к войне… Москва использовала время, которое дал ей пакт, с толком. Но сделала не все возможное накануне нападения Гитлера на СССР.

В секретном дополнительном протоколе всего четыре пункта. При территориально-политическом переустройстве областей, входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы считается границей сфер интересов Германии и СССР.

В случае с Польшей граница сфер интересов определялась по линии рек Висла, Сана и Нарева (запад нынешних Белоруссии и Украины. - Ред.). По юго-востоку Европы с советской стороны подчеркивается интерес СССР к Бессарабии (ныне Молдова. - Ред.).

С германской стороны заявляется о полной политической незаинтересованности в этих областях...

СПРАВКА «КП»

Они подписали соглашения с Германией раньше, чем СССР

- 1933 г. Пакт четырех - Германия, Италия, Франция, Великобритания - «ради устранения угрозы войны в Европе».

- 1934 г. Пакт Пилсудского - Гитлера о ненападении между Германией и Польшей.

- 1935 г. Англо-германское морское соглашение, уравнивание сил подводных флотов.

- 1936 г. Антикоминтерновский пакт Германии - Японии.

- 1938 г. Мюнхенское соглашение Германии, Италии, Франции и Британии, по которому Берлин получал часть Чехословакии.

- 1939 г. Договоры о ненападении Германии со странами Прибалтики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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