Пакт Молотова - Риббентропа помог СССР выиграть время перед войной

23 августа 1939 года в Москве советский премьер Молотов и глава немецкого МИДа Риббентроп подписали договор между СССР и Германией. Стороны обязались не нападать друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае военных действий с третьей стороной. Но был еще и секретный протокол к пакту, по которому Берлин и Москва делили сферы влияния. В немецкую сферу входила Польша и запад Литвы. В советскую - запад Белоруссии и Украины, Прибалтика, часть Финляндии, Бессарабия. И через 10 дней части вермахта уже вошли в Польшу. А Красная Армия появились на западе Белоруссии и Украины в конце сентября 1939-го, когда правительство Польши уже бежало и остатки польских войск даже не стали оказывать красноармейцам сопротивления. О значении этого пакта для нашей страны и для всего мира мы поговорили с известным историком Леонидом МАКСИМЕНКОВЫМ.

Историк Леонид Максименков. Фото: ФГБУ "РГМЦ"

А где был Сталин?

- Почему пакт Молотова - Риббентропа, а не Сталина - Гитлера?

- Молотов был премьером и совмещал свой пост с руководством внешнеполитического ведомства. Логично было бы, чтобы с немецкой стороны его подписал Гитлер. Но подписал глава МИДа Риббентроп. Сталин был секретарем ЦК партии. Не то чтобы он не имел права подписывать межгосударственный договор, но он был как Папа Римский - выше этого. Поэтому, когда 22 июня 1941-го произошло вероломное нападение Германии, то к советскому народу обратился не Сталин, а человек, который подписал пакт - то есть Молотов.

- Зачем нам нужен был пакт?

- Выигрыш времени. С договором лучше, чем без договора. Ситуация в Европе была показательна. У Чехо-словакии были пакты со всеми. Но никто ее не прикрыл, когда Гитлер вошел в ее западную область Судеты. СССР хотел помочь (у нас был с Чехословакией договор) - но Польша не пропустила наши войска, настолько в Варшаве сильны были антисоветские настроения.

- А если б не подписали?

- Немцы все равно вошли бы в Польшу. И быстро дошли бы до наших границ 1920 года. Встали бы под Минском. И судьба полутора миллионов евреев, живших на западе Украины и Белоруссии, оказалась трагичной - а так они спаслись в эвакуации 1941-го. И это была даже не столько мирная передышка для СССР, сколько время и возможность для консолидации советского режима - сплочения всех слоев для экономического и военного рывка.

Документ «разрешил» воевать?

- Почему нам пеняют, что Сталин этим пактом позволил Гитлеру развязать войну?

- До этого Германия уже поглотила Австрию. Захватила чешскую область Судеты с большой долей немецкого населения (и Чехию никто не защитил!), состоялся Мюнхенский сговор. До того кромсали Эльзас и Лотарингию. Мы оказались последними в Европе, кто договорился с Германией. Речь шла о выживании, о судьбах государств - и каждый спасался как мог.

- Запад не ожидал такого «сюрприза» и от Москвы?

- Подписание пакта спутало карты западным державам, прежде всего Франции и Великобритании. У Америки была политика нейтралитета - нас это не касается, это европейские проблемы. А наш полпред в Британии Майский писал, что несколько дней в Лондоне царил шок. И, может быть, без пакта Франция и Великобритания не объявили бы войну Гитлеру, чтобы он съел Польшу и пошел дальше на восток. В войну союзники оказались втянуты в состоянии иррационального шока.

- В Лондоне и Париже не могли простить Москве собственную же близорукость и политику двойных стандартов?

- У них все строилось на походе Гитлера на Восток. В Лондоне и Париже слепо верили в нацистскую пропаганду, непримиримые противоречия нацизма и большевизма и тому подобное. Запад до последнего питал иллюзии, что Гитлер бросится на азиатскую цивилизацию, а они останутся наблюдателями. Случилось все с точностью до наоборот. Пакт лишил их рассудка.

Кто что получил?

- СССР после пакта на время отказался от антифашизма?

- Риторика изменилась. И то, что Красная Армия перешла границу с Польшей в середине сентября 1939-го, никто не отрицает. Но произошло воссоединение белорусского народа в единой семье. И на Украине никто не выступает против данного факта: современное украинское государство было создано благодаря пакту Молотова - Риббентропа. Практически в сегодняшних границах. И почему Литва не выступает против того, что по этому пакту она получила Вильно (Вильнюс. - Ред.), отрезанный от Польши? И он сразу был провозглашен столицей литовского государства? И Каунас вместо Ковно. Так что каждый что-то получил.

- В секретном протоколе к пакту в сферу интересов СССР включалась еще и часть Финляндии…

- Это была некая хитрость. Гитлер все прекрасно знал про финского маршала Маннергейма - что с русскими тот не договорится. Эта страна была прогерманской, с диктатором во главе. В советском Наркомате иностранных дел прибалтийский отдел включал Финляндию. В нашем представлении она была страной прибалтийской. И потому это была немецкая ловушка.

МИФЫ ВОКРУГ ПАКТА

1. Накануне пакта отменили ежегодный авиапарад в Москве

- Авиапарад в Тушине не отменили. 11 августа было решение Политбюро: авиапарад назначался на 18 августа. На День Военно-воздушных сил. Но товарищ Сталин дал приказ: сократить количество проданных билетов с полумиллиона до 300 тысяч. Самолетов и парашютистов выпустили намного меньше. Как бы давался сигнал, в том числе и для Германии: СССР переходит на мирные рельсы.

2. Сталин заказал во Франции антифашистский фильм, но вдруг отменил заказ

- Сталин в начале августа 1939-го, подозревая игру Парижа с Гитлером, все равно выделил деньги на поддержку главного врага Гитлера во Франции - писателя-антифашиста Фейхтвангера. Для съемок в Москве совместного фильма. Но его так и не сняли.

3. После подписания пакта Сталин поднял тост за Гитлера

- Документальных свидетельств этого нет.

КСТАТИ

Кто договорился с гитлеровской Германией раньше Москвы

- 1933 г. Пакт четырех - Германия, Италия, Франция, Великобритания. Подписан в Риме 15 июля для политического сотрудничества «ради устранения угрозы войны в Европе».

- 1934 г. Пакт Пилсудского - Гитлера. Договор о ненападении между Германией и Польшей включал вопросы торговли, мореходства, СМИ и т. д.

- 1935 г. Англо-германское морское соглашение. Лондон позволил Берлину довести мощь немецкого флота до 35% от мощи британского - при равенстве сил подводных флотов.

- 1936 г. Антикоминтерновский пакт Германия - Япония. Военный союз для борьбы с коммунизмом, к которому присоединились Италия, Испания, Румыния, Финляндия, Болгария, Дания, Хорватия и Словакия.

- 1938 г. Мюнхенское соглашение. Германия - Италия - Франция - Великобритания договорились о передаче Берлину Судетской области Чехословакии.

- 1939 г. Договоры о ненападении Германия - страны Прибалтики.

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