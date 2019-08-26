Сына Леонида Якубовича не взяли в рок-группу ударником, потому что в самый ответственный момент он начинает крутить барабан
- Ты знаешь, мне кажется, что моя жена хочет со мной развестись.
- Почему ты так решил?
- Вчера она привела к нам свою подругу с работы.
- Ну и что?
- Такую красивую!..
* * *
Наверное, ты был прав, я действительно плохо готовлю… Вчера налила коту суп, так он его понюхал и стал закапывать.
* * *
Если у вас дома в кладовке лежат мешок соли, мешок сахара, мешок муки, десять ящиков тушенки, керосиновая лампа с запасом керосина, 100 литров бутилированной воды, значит, вы подготовились к бурному росту российской экономики в 2020 году.
* * *
- Так, сынок, шажок, еще шажок... Люся, неси быстрее камеру - сын с выпускного вернулся!
* * *
За все проступки вожатый наказывал детей отжиманиями, и уже к концу смены дети могли заставить вожатого делать что угодно.
* * *
Прораб показывает заказчику объект - широченный колодец.
Тот заглядывает в него:
- А зачем внизу лампа?
- Ну как? Все как на чертеже - вот.
Дает ему чертеж. Заказчик смотрит на него. Переворачивает вверх ногами.
- Идиоты! Здесь должен быть маяк.
* * *
Уважаемые покупатели, в нашем магазине акция: при покупке от 1000 рублей кассир не спросит о пакете.
* * *
Знакомые называют детскую комнату, где живет их 7-летний сын, очень метким словом - сынарник.
* * *
Поцеловал Иван-царевич лягушку, и превратилась она в доброго молодца.
«Самец», - догадался Иван.
ИСТОЧНИК KP.RU