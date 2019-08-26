Сына Леонида Якубовича не взяли в рок-группу ударником, потому что в самый ответственный момент он начинает крутить барабан

- Ты знаешь, мне кажется, что моя жена хочет со мной развестись.

- Почему ты так решил?

- Вчера она привела к нам свою подругу с работы.

- Ну и что?

- Такую красивую!..

* * *

Наверное, ты был прав, я действительно плохо готовлю… Вчера налила коту суп, так он его понюхал и стал закапывать.

* * *

Если у вас дома в кладовке лежат мешок соли, мешок сахара, мешок муки, десять ящиков тушенки, керосиновая лампа с запасом керосина, 100 литров бутилированной воды, значит, вы подготовились к бурному росту российской экономики в 2020 году.

* * *

- Так, сынок, шажок, еще шажок... Люся, неси быстрее камеру - сын с выпускного вернулся!

* * *

За все проступки вожатый наказывал детей отжиманиями, и уже к концу смены дети могли заставить вожатого делать что угодно.

* * *

Прораб показывает заказчику объект - широченный колодец.

Тот заглядывает в него:

- А зачем внизу лампа?

- Ну как? Все как на чертеже - вот.

Дает ему чертеж. Заказчик смотрит на него. Переворачивает вверх ногами.

- Идиоты! Здесь должен быть маяк.

* * *

Уважаемые покупатели, в нашем магазине акция: при покупке от 1000 рублей кассир не спросит о пакете.

* * *

Знакомые называют детскую комнату, где живет их 7-летний сын, очень метким словом - сынарник.

* * *

Поцеловал Иван-царевич лягушку, и превратилась она в доброго молодца.

«Самец», - догадался Иван.