Врач-эндокринолог рассказал, кто может набрать вес на ягодах и фруктах

- Глобализация и вместе с ней доступность любых овощей-ягод-фруктов круглый год сыграла с нами злую шутку. Мы едим что хотим и когда хотим, - говорит кандидат медицинских наук, эндокринолог университетской клиники МГУ, научный руководитель Клиники системной медицины, автор канала «Записки доктора Павловой» Зухра Павлова. - Но природу не обманешь - ягоды и фрукт набирают свою максимальную пользу именно тогда, когда им заложено по программе. Конечно, это звучит банально, но фрукты и овощи, выращенные искусственным путем, на самом деле не имеют и половины тех полезных свойств, какие есть у вызревших на природе в положенное время.

Поэтому - не теряем время, едим сезонные ягоды и фрукты.

Однако будьте внимательны. Тут подстерегает другая ловушка - есть фрукты-ягоды «сколько влезет» вредно. Даже сезонные.

Проблема в том, что большинство людей не воспринимают яблоки, арбузы и прочие ягоды-фрукты как пищу. Для них это почти что вода, только «с витаминчиками». А между тем на такой вот «воде» можно набрать прилично калорий. У меня есть пациенты, которые в свое время, до знакомства со мной, набирали килограммы на арбузной диете.

Кроме того, во фруктах, простите за тавтологию, полно фруктозы. Переизбыток фруктозы, особенно натощак, приведет к жировому перерождению печени. Кроме того, фруктоза, способствуя развитию ожирения, вызывает невосприимчивость к гормону жировой ткани лептину и к гормону поджелудочной железны инсулину. Что, в свою очередь, ведет к постоянному повышению аппетита.

И это замкнутый круг.

Поэтому мой совет как врача-эндокринолога (специалиста по обмену веществ. - Ред.): ешьте ягоды очень умеренно, по 100 - 200 граммов после еды, в качестве десерта.