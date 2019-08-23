2019-08-23T17:30:48+03:00
В мире

В Финляндии политики предложили урезать трудовые пенсии

По их мнению, молодые при таких раскладах чувствуют себя обделенными
Алексей ВАРЕНОВ
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Уже сейчас молодые финны понимают, что к их старости комфортные условия существования нынешних пенсионеров станут им недоступныУже сейчас молодые финны понимают, что к их старости комфортные условия существования нынешних пенсионеров станут им недоступныФото: EAST NEWS
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Молодежные организации сразу нескольких политических партий выступили с инициативой сократить трудовые пенсии финнов. Иначе, считают юные «зеленые» и центристы, нарушается справедливость между поколениями. Финская нация, как и практически весь первый мир, стареет. Поэтому тяжесть поддержания пенсионной системы ложится на плечи работающих поколений и особенно молодых, чувствующих себя наиболее обделенными.

Уже сейчас молодые финны понимают, что к их старости комфортные условия существования нынешних пенсионеров станут им недоступны. Сегодня молодые борются с безработицей и высокими ценами на первое жилье, одновременно финансируя пенсионную систему, которая к ним будет уже не столь щедра. Поэтому им уже сейчас хотелось бы платить меньше. Для этого и предлагают сократить выплаты нынешним пенсионерам.

В стране, где старшие группы населения наиболее активно участвуют в выборах всех уровней, такая постановка вопроса многим кажется самоубийственной — с политической точки зрения, конечно. Однако, полагают молодые политактивисты, только такие непопулярные меры могут подвигнуть власти к осознанию необходимости реформы пенсионной системы.

Снизить нынешние пенсии невозможно, так как они защищены Конституцией. Однако, считают молодые политики, пенсионная реформа могла бы оптимизировать налоговую нагрузку на работающих и сгладить конфликт поколений. В очень грубых чертах, суть предлагаемой системы заключается в плавающей ставке социальных отчислений работающих и выплат пенсий в зависимости от экономической ситуации: при ее ухудшении они снижаются, в периоды роста — растут.

Кто победит в этом споре — пока непонятно. Или «молодость осилит старость» и пенсионная реформа состоится, или более старшие избиратели на предстоящих выборах завершат политическую карьеру самых инициативных активистов. Возможно, вместе с «традиционными» партиями, которые они представляет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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