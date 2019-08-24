Останки бойца, сражавшегося за Харьков, переданы России

23 августа представители Союза поисковых отрядов Украины в Шебекинском районе Белгородской области передали российским коллегам останки призванного на войну из бурятского села Кырен Родиона Табинаева. 37-летний младший сержант погиб во время боев за Харьков 76 лет назад. Его родным тогда сообщили, что он пропал без вести в боях на Украине 15 марта 1943 года.

Личность погибшего украинские поисковики смогли определить по вкладышу в бакелитовом медальоне (бакелит - это вулканизированный каучук). Вместе с ним нашли останки другого павшего воина, но его личность пока определить не смогли.

- Подготовка к передаче шла три месяца, - сообщил «КП» представитель погранслужбы ФСБ по Белгородской и Воронежской областям. - Пограничники в церемонии передачи останков не участвовали, но помощь мы оказали. На церемонии наши ребята из поискового отряда «Родина» поблагодарили украинцев, а те сказали свои слова благодарности. Ведь мы тоже передавали в эти годы останки найденных украинцев, погибших во время Великой Отечественной на территории Белгородской и Воронежской областей. А на той стороне поисковая работа не прекращалась в последние пять лет, несмотря ни на что…

Останки младшего сержанта Родиона Табинаева проделают долгий путь: их машиной отправили в Москву, а потом самолетом - в Бурятию, где уже подготовлено почетное место на сельском погосте и где готовят проводы героя его дети и внуки.