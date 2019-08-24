2019-08-23T22:03:40+03:00
Общество

Останки бойца, сражавшегося за Харьков, переданы России

Младший сержант найдет вечный покой на родине, в Бурятии
Игорь ЯКУНИН
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37-летний младший сержант погиб во время боев за Харьков 76 лет назад.37-летний младший сержант погиб во время боев за Харьков 76 лет назад.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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23 августа представители Союза поисковых отрядов Украины в Шебекинском районе Белгородской области передали российским коллегам останки призванного на войну из бурятского села Кырен Родиона Табинаева. 37-летний младший сержант погиб во время боев за Харьков 76 лет назад. Его родным тогда сообщили, что он пропал без вести в боях на Украине 15 марта 1943 года.

Личность погибшего украинские поисковики смогли определить по вкладышу в бакелитовом медальоне (бакелит - это вулканизированный каучук). Вместе с ним нашли останки другого павшего воина, но его личность пока определить не смогли.

- Подготовка к передаче шла три месяца, - сообщил «КП» представитель погранслужбы ФСБ по Белгородской и Воронежской областям. - Пограничники в церемонии передачи останков не участвовали, но помощь мы оказали. На церемонии наши ребята из поискового отряда «Родина» поблагодарили украинцев, а те сказали свои слова благодарности. Ведь мы тоже передавали в эти годы останки найденных украинцев, погибших во время Великой Отечественной на территории Белгородской и Воронежской областей. А на той стороне поисковая работа не прекращалась в последние пять лет, несмотря ни на что…

Останки младшего сержанта Родиона Табинаева проделают долгий путь: их машиной отправили в Москву, а потом самолетом - в Бурятию, где уже подготовлено почетное место на сельском погосте и где готовят проводы героя его дети и внуки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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