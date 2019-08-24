Флаг России рекордных размеров соберут на флеш-мобе в Москве: прямая онлайн-трансляция

В Москве 24 августа соберут флаг России гигантских размеров. Флешмоб состоится на проспекте академика Сахарова в 11.00 – прямую трансляцию необычной акции будет вести сайт kp.ru.

День Государственного флага Российской Федерации.

Больше двух тысяч флагов российских регионов от Калининграда до Владивостока, а также общественных организаций объединят в единое полотно, длинна которого составит почти полкилометра. Флешмоб приурочен к Дню Российского флага и будет символизировать дружбу и единство всех жителей страны.

Участниками в праздничной акции станут около тысячи человек, они будут поддерживать стяг. Идея провести необычный флеш-моб принадлежит Российский союз ветеранов Афганистана и Клуб Героев Советского Союза. К ним присоединятся волонтеры Москвы, «Молодая гвардия Единой России».

С Днем российского флага москвичей поздравят Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Валерия, Тимати, Григорий Лепс, Владимир Кузьмин, группы «Сурганова и оркестр» и «Голубые береты», военные оркестры фестиваля «Спасская башня». Концерт с их участием состоится с 14.00 до 18.00.