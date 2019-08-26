Собянин запустил движение по дублеру Остафьевского шоссе

В Новой Москве открыто движение по дублеру Остафьевского шоссе, которое связало город Щербинку и поселение Рязановское. Это 4-полосная автомобильная дорога. Длина 4,1 км. Проходит от улицы Степана Эрьзи до Рязановского шоссе параллельно "старому" Остафьскому шоссе. Официальный запуск новой дороги 26 августа дал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Готовы запускать? - спросил у строителей мэр города. - Тогда поехали.

Мэр города отметил, что власти шаг за шагом улучшают транспортную доступность Щербинки.

- Недавно построили эстакаду через железнодорожные пути и завершили реконструкцию Варшавского шоссе.

Сегодня открывается новое Остафьевское шоссе, которое свяжет Щербинку с близлежащими населенными пунктами

Дублер Остафьевского шоссе проходит над ручьем Молодцы, - сказал Сергей Собянин.

Длина четырехпосного переезда составляет более 200 метров, ширина – около 30 метров. Частью дублера Остафьевского шоссе стал мост, который обеспечит комфортный подъезд к целому ряду деревень, садоводческих товариществ, музею-усадьбе "Остафьево" и одноименному аэродрому совместного базирования и международному аэропорту федерального значения.

По крайним полосам пустили движение городских автобусов. Установлены светофоры и 13 остановок общественного транспорта. По обе стороны движения обустроили тротуары для пешеходов и велосипедистов.

По обе стороны движения обустроили широкие тротуары. На прилегающей территории уже высадили 881 дерево и 7310 кустарников, создали газоны.

Конкретно

Новая дорога существенно улучшит транспортное обслуживание:

- Щербинки, где в настоящее время активно строится жилье;

- поселка Фабрики 1 Мая, деревни Рязаново, Старосырово, Знамя Октября, Андреевское, Мостовское, Тарасово, Алхимово, Девятское, Рыбино, Армазово и других близлежащих населенных пунктов ТиНАО, обеспечив возможность организации маршрутов общественного транспорта, удобный подъезд к железнодорожной станции "Щербинка" и выезд на Варшавское шоссе;

- сократит путь от города до Рязановского шоссе;

- будет сокращен проезд транзитного транспорта через село Остафьево и деревню Рязаново;

- улучшится экологическая ситуация, повысится безопасность дорожного движения.

В планах

Открытие двух строящихся автодорог:

- "Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево",

- "Воскресенское – Каракашево – Щербинка".