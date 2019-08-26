Собянин запустил движение по дублеру Остафьевского шоссе
В Новой Москве открыто движение по дублеру Остафьевского шоссе, которое связало город Щербинку и поселение Рязановское. Это 4-полосная автомобильная дорога. Длина 4,1 км. Проходит от улицы Степана Эрьзи до Рязановского шоссе параллельно "старому" Остафьскому шоссе. Официальный запуск новой дороги 26 августа дал мэр Москвы Сергей Собянин.
- Готовы запускать? - спросил у строителей мэр города. - Тогда поехали.
Мэр города отметил, что власти шаг за шагом улучшают транспортную доступность Щербинки.
- Недавно построили эстакаду через железнодорожные пути и завершили реконструкцию Варшавского шоссе.
Сегодня открывается новое Остафьевское шоссе, которое свяжет Щербинку с близлежащими населенными пунктами
Дублер Остафьевского шоссе проходит над ручьем Молодцы, - сказал Сергей Собянин.
Длина четырехпосного переезда составляет более 200 метров, ширина – около 30 метров. Частью дублера Остафьевского шоссе стал мост, который обеспечит комфортный подъезд к целому ряду деревень, садоводческих товариществ, музею-усадьбе "Остафьево" и одноименному аэродрому совместного базирования и международному аэропорту федерального значения.
По крайним полосам пустили движение городских автобусов. Установлены светофоры и 13 остановок общественного транспорта. По обе стороны движения обустроили тротуары для пешеходов и велосипедистов.
По обе стороны движения обустроили широкие тротуары. На прилегающей территории уже высадили 881 дерево и 7310 кустарников, создали газоны.
Конкретно
Новая дорога существенно улучшит транспортное обслуживание:
- Щербинки, где в настоящее время активно строится жилье;
- поселка Фабрики 1 Мая, деревни Рязаново, Старосырово, Знамя Октября, Андреевское, Мостовское, Тарасово, Алхимово, Девятское, Рыбино, Армазово и других близлежащих населенных пунктов ТиНАО, обеспечив возможность организации маршрутов общественного транспорта, удобный подъезд к железнодорожной станции "Щербинка" и выезд на Варшавское шоссе;
- сократит путь от города до Рязановского шоссе;
- будет сокращен проезд транзитного транспорта через село Остафьево и деревню Рязаново;
- улучшится экологическая ситуация, повысится безопасность дорожного движения.
В планах
Открытие двух строящихся автодорог:
- "Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево",
- "Воскресенское – Каракашево – Щербинка".
ИСТОЧНИК KP.RU