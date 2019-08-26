«Без белья»: Лобода вышла на сцену в «голом» наряде

-Живи спокойно страна. У тебя есть ещё одна. Все остальные в тени. Ну, извини,- цитируя свой давний хит, написанный Игорем Крутым, обращается в Инстаграме к Лободе Алла Пугачева.

Украинская дива и правда сейчас на пике славы. Неудивительно, что на творческой вечере Игоря Крутого именно ей маэстро доверил спеть эту визитную карточку отсутствующей Аллы Борисовны.

Но, если молодая Пугачева блистала голосом, кутаясь в безразмерные балахоны, то Лобода спешит демонстрировать не только вокал, но и шикарное тело.

На творческом вечере Игоря Крутого на Лободе был синий наряд (короткий топ и набедренная повязка).

Судя по провокационным вырезам, из которых выглядывало стройное бедро и роскошный бюст блондинки, Светлана вышла на сцену без белья, чем напомнила скорее молодую Мадонну, а не нашу Примадонну.

kp_star_onlinekp Алла Борисовна благословила #пугачева #лобода #kpru

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