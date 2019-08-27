Вышла из «Пятёрочки» миллионером. Пенсионерка из Карелии выиграла в лотерею трехкомнатные апартаменты

Более 100 квадратных метров с просторной террасой достались пенсионерке из Кондопоги по итогам 350-го тиража «Жилищной лотереи». Женщина уже посмотрела просторную квартиру с панорамными окнами и даже пофантазировала, как ее можно обустроить.

— Внучка сказала, что в одной из комнат хорошо бы смотрелась детская, а мне больше всего приглянулась терраса. Я бы здесь устроила цветник, — фантазирует женщина.

Валентина Игнатьевна участвует в лотереях около полутора лет. Обычно смотрит результаты розыгрышей в газете, но трансляцию самого счастливого для себя тиража увидела по телевизору.

— Я проснулась рано и подумала, почему бы не отмечать выпавшие шары вместе с ведущей. Я не поверила глазам, когда у меня оказались зачеркнуты все числа! Ведущая объявила, что победитель из Карелии, но мне все равно не верилось! Я побежала к внучке, мы стали вместе проверять результаты в интернете, а потом позвонили в контактный центр «Столото». В реальность происходящего поверили, когда приехали в Москву и зашли в квартиру, которую выиграли, — делится женщина.

Валентина Игнатьевна рассказала, как приобрела заветный билет в магазине «Пятёрочка».

— Я специально пришла за лотерейным билетом. Заодно и продуктов купила домой. Я практически всегда покупаю билеты в «Пятёрочке». Магазин рядом с домом, и для меня это самый удобный вариант, — улыбается счастливица. — Я выбрала билет из середины пачки и пошла на кассу с продуктами. Так забавно получилось: женщина из очереди спросила меня, можно ли выиграть. А я ответила, что это реально, мне даже 1000 рублей удавалось выиграть. Еще не знала, что держу билет на миллионы. Думала, что так только в фильмах бывает: пошла за хлебом, а вышла миллионером!

Победительница даже запомнила продавца удачи.

— Очень милая женщина. Подарю ей что-нибудь на память о счастливом билете, — добавляет она.

Кстати, недавно в одном из магазинов торговой сети «Пятёрочка» Краснодарского края был приобретен юбилейный 50-миллионный билет государственных лотерей. Это билет лотереи «Русское лото», которая в этом году отмечает свой 25-летний юбилей.

— Ритейлер располагает широкой сетью точек продаж – более 14 тыс. магазинов на территории всей России. «Пятёрочка» стала первой компанией, запустившей продажу лотерейных билетов в федеральном масштабе, – отмечает директор по продажам «Столото» Роман Роменский. – Мы постоянно работаем над расширением ассортимента лотерей в сети «Пятёрочка», чтобы привлекать разную аудиторию. Наряду с флагманами телелотерей «Русское лото» и «Жилищная лотерея» теперь можно купить и флагманы числовых лотерей с многомиллионными выигрышами – Гослото «6 из 45» и «Гослото «4 из 20».

Фото предоставлено «Столото».

Вместе с квартирой жительница Карелии выиграла 10 миллионов рублей. Она уже решила, что обязательно исполнит свою давнюю мечту — поедет вместе с родственниками отдыхать на море.

— Я почти всю свою жизнь — 48 лет — посвятила работе. Была воспитателем в детском саду. Даже на море ни разу не выезжала. Поэтому обязательно соберу всю свою большую семью и поеду с ними отдыхать, — рассказывает победительница.

Обладательница квартиры и дальше будет испытывать свою удачу.

— Я продолжу участвовать, вдруг выиграю еще. А если не выиграю, то хотя бы внесу свой вклад в развитие спорта. Всем участникам хочу пожелать удачи. Повезти может кому угодно в любой момент, — напутствует счастливица.

Отметим, что победительница вправе забрать выигрыш в денежном эквиваленте, сумма которого до вычета налогов составляет 43 000 000 рублей. Напомним, налог на выигрыш в лотерею составляет 13%, а налоговым агентом выступает распространитель государственных лотерей.