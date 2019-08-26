На Цветном бульваре горит Богородице-Рождественский монастырь

В Москве на цветном бульваре сильный огонь охватил Богородице-Рождественский монастырь на углу улицы Рождественки и Рождественского бульвара.

Пожар на территории Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря.

На месте инцидента работает бригада пожарных и медики. Спасатели занимаются ликвидацией пожара.

По последним данным, горит жилой корпус. Информации о пострадавших или погибших не поступало.

Сильный пожар произошел в двухэтажном здании постройки XIV века, загорелась кровля.

Также сообщается, что в марте этого года МЧС проводил в монастыре внеплановую выездную проверку. Специалисты должны были проконтролировать как выполняются их предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности. При этом, проверка заняла около двух часов и никаких нарушений выявлено не было.

Знаменитый монастырь был основан в 1386 году супругой князя Андрея Серпуховского и матерью князя Владимира Храброго — княгиней Марией Константиновной.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле этого года сильный пожар произошел на мармеладной фабрике в Москве. В результате инцидента никто не пострадал.

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