2019-04-05T23:18:14+03:00
Происшествия

Пожар произошел на мармеладной фабрике в Москве

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Пожар произошел на мармеладной фабрике в МосквеПожар произошел на мармеладной фабрике в МосквеФото: кадр с видео
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В пятницу, 5 апреля, пожар вспыхнул на мармеладной фабрике, расположенной на севере Москвы по адресу: Солнечногорская улица, дом 4, строение 12. По последним данным, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. При этом обошлось без пострадавших.

Как уточнили в столичном главке МЧС РФ, сообщение о ЧП поступило в 21:15 мск, а к 22:02 мск пожар уже удалось полностью ликвидировать.

Между тем очевидцы поделились с «Комсомольской правдой» видео с места происшествия. На записи видно, что горел второй этаж, при этом наблюдалось сильное задымление.

Пожар на мармеладной фабрике в Москве.

Что касается причин инцидента, то, предположительно, виной всему стало короткое замыкание.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года в подмосковном городе Щелково горела мебельная фабрика. Причем тогда общая площадь, охваченная огнем, составила тысячу квадратных метров. При этом без пострадавших не обошлось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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