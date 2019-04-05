СЕГОДНЯ 23:18 2019-04-05T23:18:14+03:00

Пожар произошел на мармеладной фабрике в Москве Фото: кадр с видео

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В пятницу, 5 апреля, пожар вспыхнул на мармеладной фабрике, расположенной на севере Москвы по адресу: Солнечногорская улица, дом 4, строение 12. По последним данным, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. При этом обошлось без пострадавших.

Как уточнили в столичном главке МЧС РФ, сообщение о ЧП поступило в 21:15 мск, а к 22:02 мск пожар уже удалось полностью ликвидировать.

Между тем очевидцы поделились с «Комсомольской правдой» видео с места происшествия. На записи видно, что горел второй этаж, при этом наблюдалось сильное задымление.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701541" frameborder="0"></iframe> Пожар на мармеладной фабрике в Москве.

Что касается причин инцидента, то, предположительно, виной всему стало короткое замыкание.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года в подмосковном городе Щелково горела мебельная фабрика. Причем тогда общая площадь, охваченная огнем, составила тысячу квадратных метров. При этом без пострадавших не обошлось.

ИСТОЧНИК KP.RU