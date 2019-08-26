ТАСС выпустило маркированный конверт к своему юбилею

В штаб-квартире информационного агентства ТАСС прошла церемония гашения художественных маркированных конвертов, которые были выпущены к 115-летию со дня основания компании. Их тиражность составляет один миллион экземпляров.

- Для гашения художественного маркированного конверта изготовлен специальный сувенирный штемпель с логотипом ТАСС и датой события - 27 августа 2019 года. На оригинальном акварельном рисунке конверта изображена знаменитая скульптурная композиция над центральным входом в штаб-квартиру агентства - земной шар и аббревиатура ТАСС, - сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

На оригинальном акварельном рисунке конверта изображена знаменитая скульптурная композиция над центральным входом в штаб-квартиру агентстваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Однако отмечать юбилей компания начала немного раньше. День рождения у ТАСС 1 сентября. В этот день в 1904 году открылось Санкт-Петербургское телеграфное агентство. Сейчас ТАСС публикует около 1,5 тысяч сообщений и более 500 собственных снимков от корреспондентов в России и за рубежом.