2019-08-26T23:40:16+03:00
Общество

ТАСС выпустило маркированный конверт к своему юбилею

Информационному агентству исполнилось 115 лет
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
ТАСС выпустило маркированный конверт к своему юбилею. Фото: Артем Процюк/ТАССТАСС выпустило маркированный конверт к своему юбилею. Фото: Артем Процюк/ТАСС
Изменить размер текста:

В штаб-квартире информационного агентства ТАСС прошла церемония гашения художественных маркированных конвертов, которые были выпущены к 115-летию со дня основания компании. Их тиражность составляет один миллион экземпляров.

- Для гашения художественного маркированного конверта изготовлен специальный сувенирный штемпель с логотипом ТАСС и датой события - 27 августа 2019 года. На оригинальном акварельном рисунке конверта изображена знаменитая скульптурная композиция над центральным входом в штаб-квартиру агентства - земной шар и аббревиатура ТАСС, - сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

На оригинальном акварельном рисунке конверта изображена знаменитая скульптурная композиция над центральным входом в штаб-квартиру агентства Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На оригинальном акварельном рисунке конверта изображена знаменитая скульптурная композиция над центральным входом в штаб-квартиру агентстваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Однако отмечать юбилей компания начала немного раньше. День рождения у ТАСС 1 сентября. В этот день в 1904 году открылось Санкт-Петербургское телеграфное агентство. Сейчас ТАСС публикует около 1,5 тысяч сообщений и более 500 собственных снимков от корреспондентов в России и за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Боинг" планирует вернуть в эксплуатацию 737 MAX до конца 2019 года
Умер Тим Белл, британский политтехнолог Ельцина и Маргарет Тэтчер
Макрон заявил, что сделает все, чтобы "жесткого" Brexit не произошло
Росстат зарегистрировал снижение цен производителей на бензин
Пожар в женском монастыре на Цветном бульваре полностью потушили
Путин провел в Кремле совещание по экономическим вопросам
Трамп заявил, что не захотел встречаться с главой МИД Ирана на G7
Космонавт Виноградов прокомментировал отказ ЕКА от «Союзов»
Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения РФ
Эммануэль Макрон рассказал о новой встречи лидеров "Нормандской четверки"
Трамп рассказал, почему РФ не будет проситься в "Большую восьмерку"
Эксперты МВД выяснили, что задержанный зампрокурор из Чеченской республики вез с собой лекарство "Уротропин" для своего отца
ФСИН предлагает передать тюремную медицину Минздраву РФ
Пять миллионов калорий для нелюбимого мужа: в сети стал вирусным ролик с рецептом «убийственной» пиццы
Остров Борнео станет новой столицей Индонезии
В соцсетях обсуждают тему возможной инсценировки смерти Стива Джобса: Всё из-за одного фото
Гендиректор "Российских космических систем" ушел в отставку
Самый стрессоустойчивый кот проигнорировал атаку семерых бульдогов
Центробанк спрогнозировал рост реальной зарплаты россиян
К открытию авиасалона МАКС в аэропорту Жуковский установят новое оборудование для отпугивания птиц
Россиянка погибла при восхождении к вулкану Фудзи
Американские ученые рассказали, какая еда усугубляет развитие онкологии
В Госдуме прокомментировали идею Трампа бороться с ураганами ядерным оружием
Макрон прокомментировал насмешки главы Бразилии над его супругой
Путин и Эрдоган посетят авиасалон МАКС и обсудят ситуацию в Сирии и Украине
Не были в браке и пяти минут: Молодожены погибли в аварии по пути из загса
В Италии заключенный сбежал из тюрьмы с помощью связанных простыней
Елена Малышева оценила перспективу введения четырехдневной рабочей недели
"Куда хочу - туда иду": Глава офиса Зеленского нашел оправдание своей поездке в Сен-Тропе