2019-08-27T01:21:48+03:00
Экономика

Рубль начал укрепляться. Надолго ли?

Эксперты считают, что наша валюта нашла равновесный курс
Антон КУБЫШКИН
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Эксперты считают, что наша валюта нашла равновесный курсЭксперты считают, что наша валюта нашла равновесный курсФото: Евгения ГУСЕВА
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Последние два месяца лета курс рубля был в нисходящем тренде. За это время наша валюта потеряла по отношению к доллару примерно 10%. Причин было несколько. Одна из главных - нестабильность на мировом рынке. В частности, торговый конфликт между США и Китаем. Вторая - снижение цен на нефть, вызванное все тем же противостоянием двух крупнейших экономик. Если в конце апреля «черное золото» стоило почти 75 долларов за баррель, то сейчас - меньше 60. И это несмотря на продолжение «заморозки добычи» со стороны основных экспортеров нефти в мире.

- На валютном рынке ухудшение настроений приводит к умеренному укреплению доллара против валют развивающихся стран, - констатирует Михаил Поддубский, ведущий аналитик Промсвязьбанка.

Тем не менее на курс рубля влияет множество факторов - как внешних, так и внутренних. И на прошлой неделе вторые оказались сильнее.

- Для российского рынка прошлая неделя оказалась успешной: рубль укрепился почти на 1% на фоне завершения дивидендного сезона и конвертации валюты под предстоящие налоговые выплаты, - подсчитали аналитики ING Bank. - На этой неделе ожидаются налоговые выплаты на 1,4 трлн рублей. Это должно поддержать спрос на рубли в банковской системе и способствовать укреплению рубля.

Но продлится это недолго.

- Неопределенность по торговой войне продолжит давить на глобальные макроэкономические показатели. В таких условиях у валют развивающихся стран и рубля отсутствуют фундаментальные поводы для роста. После уплаты налогов 26 и 28 августа рубль утратит поддержку этого внутреннего фактора, - считают аналитики банка Nordea.

Справедливости ради, один из внешних факторов играет на руку курсу рубля. Федрезерв США планирует и дальше снижать учетную ставку, чтобы стимулировать рост экономики. Одновременно это снижает курс доллара по отношению к валютам других стран. Ведь, чем ниже ставки, тем дешевле деньги. И тем больше иностранные инвесторы смотрят в сторону развивающихся экономик. А чем выше спрос на облигации нашей страны, тем крепче рубль.

- С фундаментальной точки зрения при текущих ценах на нефть курс рубля близок к равновесному, - считает Михаил Поддубский.

По словам эксперта, ни укрепления, ни ослабления нашей валюты ждать в ближайшее время не приходится. Одни факторы тянут рубль вверх, а другие - вниз. Тем не менее хранить часть денег в валюте не помешает. Как говорится, от Трампа подальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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