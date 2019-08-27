2019-08-27T15:02:12+03:00
Политика

Трамп позовет Путина на следующий саммит «семерки»

Там хозяином будет уже президент США
Ася ХОВАНСКАЯ
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Американский лидер готов пригласить российского коллегу в качестве гостя на следующий саммит «семерки»Американский лидер готов пригласить российского коллегу в качестве гостя на следующий саммит «семерки»Фото: REUTERS
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Этот известный и красноречивый снимок обрел после саммита «большой семерки» в Биаррице новую жизнь и трактовку. С небольшим вкраплением в виде портрета Владимира Путина. Так в Сети отреагировали на желание Дональда Трампа вопреки всем остальным членам G7 вернуть в их клуб Россию. Напомним, нас там нет после событий 2014 года.

Те, как известно, восприняли предложение в штыки. А сам американский лидер теперь готов пригласить российского коллегу в качестве гостя на следующий саммит «семерки» в 2020 году, который будет проходить уже в США.

«Приглашу ли я его? Конечно, приглашу. Сможет ли психологически он приехать? Думаю, это сложное дело для него», - рассуждал Трамп перед журналистами.

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Ежели речь зайдет о том, что Россия будет не гостем, а полноценным участником, то тут глава Белого дома уверен в позитивном ответе: «Он - гордый человек, зачем ему просить? Но если что-то произойдет и его пригласят, я уверен, он скажет «да».

Церемония фотографирования лидеров G7 на саммите в Биаррице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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