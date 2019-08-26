Трамп поссорился с лидерами «семерки» из-за возвращения России

На саммите «большой семерки» во французском Биарррице в минувшие выходные кипели страсти. И снова вокруг России. Оказывается, Дональд Трамп в одиночку (Эммануэль Макрон предпочел уже отстраниться) убеждал коллег вернуть Россию в этот клуб мировых держав.

- Несогласие привело к жаркому обмену мнений за субботним ужином в особняке XIX века. Согласно дипломатическим источникам, Трамп упорно спорил о том, что Владимира Путина надо позвать обратно. Другие лидеры за столом, за исключением уходящего в отставку премьера Италии Джузеппе Конте, его не поддержали. Японский премьер Синдзо Абэ держал нейтралитет. Остальные - премьер Британии Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, глава Евросовета Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон выступили решительно против предложения, - пишет британская газета The Guardian.

Напомним, ранее Макрон высказывался в пользу Москвы, однако быстро дезавуировал собственные слова, сославшись на необходимость сначала разрешить кризис на Украине.

- В какой-то момент стало очень напряженно. Большинство лидеров настаивало на том, что «семерка» - это семья, клуб, сообщество либеральных ценностей и по этой причине нельзя позволить Владимиру Путину, который их не представляет, вернуться, - цитирует издание неназванного европейского дипломата. - Это не очень важные вещи для Трампа, и он не разделяет такие взгляды.

По его словам, президент США спорил о том, что Россия должна присутствовать в этой комнате из-за таких вопросов, как Иран, Сирия и Северная Корея.

- В следующем году будет уже черед Трампа организовывать саммит «большой семерки» и принимать гостей, не входящих в ее состав (в Биаррице, к примеру, это был глава МИД Ирана. - Ред.). Европейские дипломаты в воскресенье заключили пари, что первым в таком списке будет Путин, - заключает газета.

ОФИЦИАЛЬНО

«Вернуться без консенсуса невозможно»

- Президент Путин является сторонником налаживания отношений со всеми странами-участниками «семерки». И с рядом стран, которые в «семерке», у нас весьма позитивно развиваются контакты. Несмотря на определенные разногласия, которые неизбежно существуют с этими странами, продолжается и расширяется диалог на самых разных уровнях. Этот диалог, кстати, помогает минимизировать объем недоверия, объем разногласий; а главное, он помогает обсуждать и искать развязки не в конфронтации, а в диалоге. Мы надеемся, что со временем и другие страны тоже к этой тенденции присоединятся, - прокомментировал события в Биаррице пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Для России участие в «семерке» или возвращение в «семерку» не является самоцелью. Россия, вместе с тем, не отказывалась ни от каких форматов общения, но и навязывать свое участие никому не собирается. Конечно, возвращаться в «семерку» только по приглашению одной из стран невозможно, потому что там все решения принимаются консенсусом.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Юрий РОГУЛЕВ, директор Фонда изучения США им.Рузвельта в МГУ:

«К Трампу надо ехать в зависимости от повестки»

- Макрон пригласил в Биарриц иранского министра иностранных дел, несмотря на то, что Трамп явно был против такого гостя. Теперь и у президента США будет право звать тех, кого он посчитает необходимым. За год, конечно, многое может произойти. Но российскому лидеру нужно будет принимать приглашение Вашингтона, если такое последует, в зависимости от вопросов, которые там будут обсуждать. Если соберутся нас учить, то это одно, а если решать с нашей помощью глобальные вопросы - то это уже другое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/728071" frameborder="0"></iframe> Церемония фотографирования лидеров G7 на саммите в Биаррице.

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