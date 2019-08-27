Жириновский требует запретить точечную застройку

Владимир Жириновский нередко слышит на встречах с московскими избирателями жалобы на опасную точечную застройку. Вблизи домов и метро роют котлованы, незаконно сносят деревья - таких историй немало. «Причем это частники - не город строит», - жаловались ему, например, в Крылатском.

- Это издевается строительная мафия. Подделали документы и строят. А потом деньги накопят и уедут за границу. А вы остаетесь в тяжелых условиях. Я приеду еще раз специально по этим адресам, - пообещал лидер ЛДПР.

Подход таких застройщиков ВВЖ сравнил с ненавистными ему большевиками.

- Точечная застройка - это шум, дома, закрывающие солнце, нагромождение парковочных мест. Но для застройщиков это вариант получения большой прибыли, они о комфорте проживания москвичей не заботятся. Все, что зависит от нас, мы сделаем, но это прямой пример большевистского подхода, когда по документам все в порядке, а самих жителей не спрашивает никто. Они так же без согласия народа в свое время улицы переименовывали, утверждали ненужное людям строительство. И вот сейчас хотят завалить районы высотными башнями, хотя людям намного удобнее было жить в малоэтажном жилье. Во время революции большевики разогнали богатых, прикрываясь улучшением жизни бедных. Сейчас они бедным жить нормально не дают.

Напомним, еще три года назад на заседании Госсовета по строительству Жириновский призывал запретить точечную застройку и восстановить рынки вместо торговых центров.

- Дышать нечем, закрыли свет гражданам: кому-то хочется поближе к центру быть и наплевать на всех жильцов вокруг этой точечной застройки, поэтому это надо запретить. Это, конечно, работа администрации. Надо строить дальше от городов, где полно пространства. И строить одноэтажные дома, а не поднимать опять башни, где тысячи жителей, сотни машин и нет рабочих мест. Это просто издевательство, - убеждал он.