Арктическим льдам ПОРА тронуться!

На мероприятии присутствовал заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, представители Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) - генеральный директор Борис Тарасов, депутат Государственной Думы Российской Федерации Денис Кравченко, а также эксперты и представители регионов.

К разработке стратегии развития Арктики на ближайшие 15 лет приступили в соответствии с распоряжением главы государства Владимира Путина.

По мнению Александра Крутикова, в связи с этим в текущем году в данной сфере произошли долгожданные многими специалистами изменения. Учитывая, что почти двадцать лет вопросами дальнейшего освоения Арктического региона в стране никто не занимался, в настоящий момент можно сказать, что "лед тронулся" - почти в прямом смысле.

"Экономическая деятельность в Арктике может быть и должна быть эффективной, - сказал в своем выступлении Александр Крутиков. - В свою очередь, бизнес позволит развиваться и региональной инфраструктуре, что сделает проживание в Арктике для местного населения намного более комфортным, поднимет качество жизни на совершенно другой уровень. А развитие Северного Морского пути также будет способствовать и тому и другому."

Александр Крутиков добавил, что в настоящий момент готовятся три документа (один из которых "Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года"), которые на законодательном уровне должны будут обеспечить реализацию подобных весьма амбициозных планов. В них согласованы основные направления и цели развития как самого Арктического региона, так и участия России в освоении Арктики. Документы затронут вопросы национальной безопасности, национальной политики и степень вовлеченности в процесс того или иного арктического региона.

Главной новостью пресс-конференции стал запуск цифрового портала www.arctic2035.ru, посвященного стратегии развития Арктики до 2035 года, разработанного одной из самых продвинутых экспертно-аналитических площадок - Проектным офисом развития Арктики ( ПОРА) . Это стало следствием подписанного с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики соглашения о том, что ПОРА является официальной экспертной площадкой по вопросам дальнейших перспектив развития и освоения богатств Арктики. И это неудивительно - проектный офис имеет сильнейшую экспертную базу, сотрудничает с более чем 500 авторитетных ученых, а также с государственными деятелями, представителями регионов и общественных организаций.

О запуске портала объявил генеральный директор ПОРА Борис Тарасов. Портал принимает предложения от профессиональной общественности, а также от неравнодушных граждан, кого волнует судьба Российского Севера.

«Вопрос развития Арктики - наиважнейший. Он имеет колоссальное значение для всей страны, поэтому важно обсуждать его сообща, используя всю мощь богатого российского интеллектуального потенциала, привлекая экспертные сообщества регионов и компаний, ученых и энтузиазм активных граждан», - отметил Борис Тарасов.

Предполагается, что жизненность поступивших на портал предложений будет проверена во время намеченных на осень и зиму экспертных выездных сессий ПОРА в крупнейшие арктические регионы - Мурманске, Петрозаводске, Якутске, Дудинке, Архангельске, Анадыре, Салехарде, Нарьян-Маре и др. В дальнейшем информация к обсуждению будет выложена в соцсети и станет доступна еще большему числу заинтересованных россиян.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко поделился собственным видением ситуации:"Наша общая задача - создать условия, которые стимулировали бы развитие Арктической зоны - чтобы люди могли там хорошо жить и хорошо зарабатывать. Правительство РФ со своей стороны подготовило для обсуждения ряд документов, которые в скором времени должны именно таким образом изменить ситуацию, а депутатский корпус с нетерпением ждет возможности с ними познакомиться."