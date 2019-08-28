Как не убить друг друга и не развестись после совместного отпуска

Супружеская любовь постоянно сдает экзамены на прочность. На свадьбе шурин с деверем подрались - испытание. Ребеночек родился - снова проверка чувств. Но иной раз самый суровый тест на совместимость нам преподносит обычный отпуск. Подводя итоги сезона, мы взяли три истории от наших читателей, у которых летом все пошло не так, и обсудили их с психологом, автором книг Анастасией Пономаренко.

«На завтраке набирал пирожные в мешок»

«С мужем мы жили спокойно, никогда не собачились, - пишет читательница Елена. - Оба люди не скандальные, последний раз права качали только после свадьбы. После двух лет совместной жизни решили поехать в экзотическую страну. Мы хотим забеременеть, но дома не получалось, и наш врач-репродуктолог нам посоветовал романтическое путешествие, чтобы убедиться, что все способы исчерпаны. Накопили за год и полетели. Для меня отпуск превратился в дурдом. Муж показал свою «темную сторону». Сразу устроил сцену в отеле: почему из окна видно доски, а только за ними море. В турагентстве обещали одно море. Номер поменяли без слов: путевка дорогая. У бассейна ему не понравились дети - бегают и кричат. Я говорю: тихо сидят кошки, а не дети. Потом пришел аниматор, начались конкурсы, шум, мой муж сидел с тухлой миной.

Дальше - больше. Еда не та, почему суп на завтрак, почему немцы за соседним столом ржут. Господи, я не знаю! На завтраке набирал в мешок пирожные, типа на потом. Стыдобища. И вот кульминация драмы: велел мне попросить тройник у горничной, якобы нам розеток не хватает, а он плохо говорит по-английски. Я отказалась наотрез. Засим последовал такой скандал, который у меня до сих пор в ушах гудит. Помирились только в аэропорту. Самое интересное, дома снова стал адекватным: «мур-мур, что купить, давай посуду помою».

Комментарий психолога:

- Я настороженно отношусь к высказываниям супругов в духе «мы никогда не ссоримся». Часто это означает, что люди не обсуждают друг с другом серьезные проблемы. То есть эмоции под запретом. Не важно, кто что чувствует, главное, чтобы «приличия были соблюдены», как говорила героиня пьесы Островского. Но как только мы отпускаем контроль - а в отпуске это естественно, - то все не высказанные друг другу претензии выходят наружу. В виде агрессии, которая перенаправляется на третье лицо. Чужих детей или случайную ситуацию. Перенаправление агрессии - один из эволюционных механизмов выживания вида.

То, что муж стал прежним, вернувшись из отпуска, вполне естественно. Он агрессию выплеснул, у него опять все хорошо. До следующего отпуска. Чтобы не было таких вот неприятных отпускных сюрпризов, попробуйте набраться смелости и начать обсуждать ваши разногласия. Наверняка они есть, как у любой молодой пары. Просто прячутся за обсуждением ничего не значащих бытовых тем. Конфликт - это не про битье посуды и обвинения. Его не надо бояться. Любую болезненную ситуацию можно обсудить в корректной форме. Главное, не нужно делать вид, что таких ситуаций в семье не существует.

Самый суровый тест на совместимость преподносит обычный отпуск.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

И стану жить я, страстью сгорая

Примерно процентов пять писем в нашей почте (это много!) - от мужчин, которые... разлюбили своих жен. Обычно процесс «разлюбви» происходит поэтапно, как взлет ракеты. Первая ступень - ушел секс, потом отвалились общие интересы. Потом - быт заел. И наконец, кульминация: «Мы никогда не любили друг друга».

Наш читатель Юрий прыгнул в финальную фазу через все предыдущие. Он отправился с приятелями на курорт, оставив жену с детьми у тещи под Муромом. «Жена меня отпускает, - пишет Юрий. - Семейная традиция - доверять друг другу. Кто-то ходит в баню, а мы с друзьями - к морю без жен. Семьи крепкие, если и бывает что на стороне, то без палева. А тут было все по-другому. Познакомились на пляже. Полная противоположность жене: худенькая блонда. Я не скрывал, что женат и продолжения не будет. Она и бровью не повела: ок, будем друзьями по сексу. Возможно, меня задел ее мужской подход. Захотелось завоевать ее, узнать, какая она на самом деле... Ну и затянуло - весь отпуск не мог от нее оторваться. Сейчас уже две недели дома, рука тянется ей позвонить (секс-дружба по-прежнему в силе). К жене охладел, все ее недостатки, раньше милые, теперь бесят так, что домой идти не хочется. Понимаю, что изменять - это не мой случай. Жена все узнает от друзей... Но очень велик соблазн!»

Анастасия Пономаренко. Фото: Личный архив

Комментарий психолога:

- Человек так устроен, что новизна его всегда безумно привлекает. Новое платье всегда радует, хотя старое еще прилично выглядит. Новая машина, новые впечатления… В данной ситуации у «курортной» девушки есть весомое преимущество новизны. Но через пару лет она его утратит. И что потом? Искать очередную «любовь»? Как мне кажется, герой уже принял решение. Иначе бы не спрашивал совета. В данной ситуации ему нужен не совет, а одобрение, поддержка окружающих.

Не сошлись концепциями

Сергей с женой решили провести отпуск нестандартно: вместо путешествия на моря отправили детишек в лагерь, ободрали старые обои в своей ипотечной двушке и затеяли ремонт. «Я надеялся, что мы разделим ответственность и обязанности, - пишет читатель, - но все свалили на меня. А потом сделали виноватым! Один пример: покупали обои вместе, жене все нравилось. Ремонтники поклеили - заставила все снимать: «На стенах плохо смотрится». Поедем, говорит, поменяем. И так во всем. Ладно, придирается к рабочим, к сантехникам. Но ведь даже к тому, что сама выбрала! Мы поставили рекорд по скандалам и ругани этим летом. Хоть разводись».

Комментарий психолога:

- Здесь можно попробовать метод так называемой креативной визуализации. Представьте, что обои и плитка такие, как вы хотели. Но жены рядом нет. Вообразите холодную постель, полупустой шкаф. Пусть воображение нарисует сиротливую зубную щетку, одинокую кофейную чашку в раковине, которая стоит там уже три дня. Представьте тишину и тоску по вечерам, когда не с кем словом перемолвиться. Представили? А теперь вообразите, что другие обои и плитка другого цвета - это свидетельство присутствия жены в доме. Да, такая связь. Есть другие обои - есть жена. Стены оклеены теми, что вы хотели, - нет жены. И что перевесит? Что для вас важнее? Какие-то обои или отношения? Бездушная плитка или теплые эмоции? Вот что перевесит, к такому варианту и склоняйтесь.