Семейные ценности: 10 богатейших кланов России владеют 25 миллиардами долларов

Список богатейших семей страны оказался без сюрпризов. Пятый год подряд возглавляет рейтинг клан Гуцериевых. Глава семейства Михаил Гуцериев — основной владелец группы «Сафмар», объединяющей его основные активы. Ему принадлежит 31% акций «Русснефти», входящей в десятку крупнейших нефтегазовых компаний страны, 66% акций «Нефтисы», занимающейся разведкой, добычей и продажей углеводородов, 27% торговой сети бытовой техники и электроники «М.Видео», а также множество разнообразной недвижимости.

Начинал бизнес Михаил Гуцериев в Грозном, где в 1988 году создал один из первых в Советском Союзе кооперативных банков. Сейчас состояние лично Михаила Гуцериева Forbes оценивает в 3,8 миллиарда долларов.

В этом году к нему подтянулся сын Саид, увеличивший свое состояние вдвое. Справедливости ради отметим, что добился он этого, благодаря щедрости родственников: отец передал ему свою долю в финансовых активах группы «Сафмар», а дядя часть нефтяных компаний и торговой сети «М.Видео».

Не особо помешало финансовому благополучию Гуцериевых даже то, что в 2017 они лишились своего банка. Тогда «Бинбанк» попал под санацию ЦБ и фактически перешел в собственность государства. Что касается года прошлого, то состояние Гуцериевых немного подтаяло — с $5,97 млрд до $5,65 млрд. Если для кого-то потеря 300 миллионов долларов могла бы стать крахом всего, то для Гуцериевых это мелочи. Семья может позволить себе закатить свадьбу, которую будет обсуждать весь мир. Когда в 2016 году женился Саид Гуцериев, гуляли по очереди в Москве и Лондоне, гостей развлекали — за солидный гонорар, разумеется, Дженнифер Лопес, Стинг и Алла Пугачева, а одно только платье невесты стоило 25 миллионов рублей. По оценкам экспертов гулянка обошлась родителям жениха в баснословные 76 миллиардов рублей.

В свободное от бизнеса время Михаил Гуцериев пишет стихи. В прошлом году отмечали его 60-летний юбилей, причем не где-нибудь, а в Кремлевском дворце съездов. Песни на слова юбиляра тогда исполнили Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Григорий Лепс и другие звезды.

На втором месте в рейтинге братья Ротенберги. Они единственные, кто смог оспорить лидерство Гуцериевых в предыдущих исследованиях. Но по семье серьезно ударили санкции — против Аркадия были введены персональные ограничения. Такой оказалась цена за близость власти: компании Ротенбергов традиционно активно выступают подрядчиками на государственных проектах. Чего стоит одно только строительство Крымского моста, единственным генподрядчиком которого выступил «Стройгазмонтаж» Ротенберга-старшего. Чтобы как-то противостоять давлению Запада, братья решили передать часть активов сыну Аркадия Игорю и дочери Лилии.

Аркадий Ротенберг и Борис Ротенберг. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Братья Ротенберги активно поддерживают российский спорт. Аркадий — председатель правления Федерации хоккея, Борис — вице-президент федерации дзюдо и основатель гоночной программы SMP Racing. Такое отношение не удивительно, если вспомнить, что оба брата получали образование в Ленинградском институте физической культуры и спорта.

На третьем месте расположились наследники первого президента Татарстана Айрат и Радик Шаймиевы. Им принадлежит по 19,5% акций группы «ТАИФ», в которую входит несколько нефтеперерабатывающих компаний: «ТАИФ-НК», «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез».

В этом году впервые попали в рейтинг богатейших семей попали представители аграрного сектора. Линники (компания «Мираторг») и Михайловы («Черкизово») смогли увеличить свои состояния, благодаря импортозамещению.

На третьем месте расположились наследники первого президента Татарстана Айрат и Радик Шаймиевы

КОНКРЕТНО

10 БОГАТЕЙШИХ СЕМЕЙ РОССИИ ПО ВЕРСИИ FORBES

Гуцериевы — $5,65 млрд

Ротенберги - $ 5,18 млрд

Шаймиевы - $2,8 млрд

Гапонцевы - $2 млрд

Евтушенковы - $1,94 млрд

Рахимкуловы -$1,89 млрд

Линники - $1,6 млрд

Саркисовы - $1,6 млрд

Бажаевы - $1,51 млрд

Михайловы - $1,16 млрд