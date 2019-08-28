2019-08-28T11:23:04+03:00
Общество

Семейные ценности: 10 богатейших кланов России владеют 25 миллиардами долларов

Журнал Forbes составил рейтинг самых состоятельных фамилий.
Влад СМЕРТИН
Поделиться:
Комментарии: comments4
Пятый год подряд возглавляет рейтинг клан ГуцериевыхПятый год подряд возглавляет рейтинг клан ГуцериевыхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Список богатейших семей страны оказался без сюрпризов. Пятый год подряд возглавляет рейтинг клан Гуцериевых. Глава семейства Михаил Гуцериев — основной владелец группы «Сафмар», объединяющей его основные активы. Ему принадлежит 31% акций «Русснефти», входящей в десятку крупнейших нефтегазовых компаний страны, 66% акций «Нефтисы», занимающейся разведкой, добычей и продажей углеводородов, 27% торговой сети бытовой техники и электроники «М.Видео», а также множество разнообразной недвижимости.

Начинал бизнес Михаил Гуцериев в Грозном, где в 1988 году создал один из первых в Советском Союзе кооперативных банков. Сейчас состояние лично Михаила Гуцериева Forbes оценивает в 3,8 миллиарда долларов.

В этом году к нему подтянулся сын Саид, увеличивший свое состояние вдвое. Справедливости ради отметим, что добился он этого, благодаря щедрости родственников: отец передал ему свою долю в финансовых активах группы «Сафмар», а дядя часть нефтяных компаний и торговой сети «М.Видео».

Не особо помешало финансовому благополучию Гуцериевых даже то, что в 2017 они лишились своего банка. Тогда «Бинбанк» попал под санацию ЦБ и фактически перешел в собственность государства. Что касается года прошлого, то состояние Гуцериевых немного подтаяло — с $5,97 млрд до $5,65 млрд. Если для кого-то потеря 300 миллионов долларов могла бы стать крахом всего, то для Гуцериевых это мелочи. Семья может позволить себе закатить свадьбу, которую будет обсуждать весь мир. Когда в 2016 году женился Саид Гуцериев, гуляли по очереди в Москве и Лондоне, гостей развлекали — за солидный гонорар, разумеется, Дженнифер Лопес, Стинг и Алла Пугачева, а одно только платье невесты стоило 25 миллионов рублей. По оценкам экспертов гулянка обошлась родителям жениха в баснословные 76 миллиардов рублей.

В свободное от бизнеса время Михаил Гуцериев пишет стихи. В прошлом году отмечали его 60-летний юбилей, причем не где-нибудь, а в Кремлевском дворце съездов. Песни на слова юбиляра тогда исполнили Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Григорий Лепс и другие звезды.

На втором месте в рейтинге братья Ротенберги. Они единственные, кто смог оспорить лидерство Гуцериевых в предыдущих исследованиях. Но по семье серьезно ударили санкции — против Аркадия были введены персональные ограничения. Такой оказалась цена за близость власти: компании Ротенбергов традиционно активно выступают подрядчиками на государственных проектах. Чего стоит одно только строительство Крымского моста, единственным генподрядчиком которого выступил «Стройгазмонтаж» Ротенберга-старшего. Чтобы как-то противостоять давлению Запада, братья решили передать часть активов сыну Аркадия Игорю и дочери Лилии.

Аркадий Ротенберг и Борис Ротенберг. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Аркадий Ротенберг и Борис Ротенберг. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Братья Ротенберги активно поддерживают российский спорт. Аркадий — председатель правления Федерации хоккея, Борис — вице-президент федерации дзюдо и основатель гоночной программы SMP Racing. Такое отношение не удивительно, если вспомнить, что оба брата получали образование в Ленинградском институте физической культуры и спорта.

На третьем месте расположились наследники первого президента Татарстана Айрат и Радик Шаймиевы. Им принадлежит по 19,5% акций группы «ТАИФ», в которую входит несколько нефтеперерабатывающих компаний: «ТАИФ-НК», «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез».

В этом году впервые попали в рейтинг богатейших семей попали представители аграрного сектора. Линники (компания «Мираторг») и Михайловы («Черкизово») смогли увеличить свои состояния, благодаря импортозамещению.

На третьем месте расположились наследники первого президента Татарстана Айрат и Радик Шаймиевы

На третьем месте расположились наследники первого президента Татарстана Айрат и Радик Шаймиевы

КОНКРЕТНО

10 БОГАТЕЙШИХ СЕМЕЙ РОССИИ ПО ВЕРСИИ FORBES

Гуцериевы — $5,65 млрд

Ротенберги - $ 5,18 млрд

Шаймиевы - $2,8 млрд

Гапонцевы - $2 млрд

Евтушенковы - $1,94 млрд

Рахимкуловы -$1,89 млрд

Линники - $1,6 млрд

Саркисовы - $1,6 млрд

Бажаевы - $1,51 млрд

Михайловы - $1,16 млрд

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
К врачу, пожалевшему пожилую пациентку, можно применить дисциплинарное наказание - но никак не уголовное!
Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян встала на защиту гинеколога из Свердловской области, которого судят за то, что пожалел престарелую женщину и дал обезболивающее
Новости 24
Суд освободил Кирилла Вышинского из-под стражи
Полностью собрать ребенка в школу обойдется в 27 тысяч рублей
Москва и Анкара обсуждают поставку Су-35 или Су-57
В Совфеде оценили слова Волкера о возвращении РФ в состав G8
Глава МИД Ирана: Тегеран не желает роста напряженности в регионе
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога между Тбилиси и Москвой
В Азербайджане более 30 человек госпитализированы после отравления соком
Парламентарии предложили провести референдум о переходе на четырехдневку
Посольство РФ назвало причину отказа в выдаче виз двум сенаторам США
Маломобильных пассажиров будут поднимать в поезда с помощью новейшего устройства
Россияне задолжали за услуги ЖКХ свыше 560 млрд рублей
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли на неопределенный срок
Косачев: сенаторам США было отказано в визе из-за американских санкций
Южная Корея проверит воду после сообщений об утечке радиации в КНДР
Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских семей