Выручка «Группы ЛСР» в Москве выросла более чем в два раза

Всего за первые 6 месяцев 2019 года «Группой ЛСР» в Москве было заключено 1697 сделок (+22% год к году) на 96 047 квадратных метров (+28%). Стоимость новых контрактов по сравнению с прошлым годов выросла на 49%, а выручка составила 14,516 млрд рублей. Столь впечатляющая динамика связана прежде всего с успехом у покупателей набравших крейсерский ход жилых комплексов «Лучи» (300 метров от метро «Солнцево) и «ЗИЛАРТ» (реализуется в 5 километрах от Кремля).

«Лучи» еще с прошлого года входят в лидеры продаж в московском комфорт-классе. Выведенный в продажу летом дом №9, в котором будущие жители получат все преимущества бизнес-класса по цене комфорта, лишь укрепляет эту тенденцию. Ну а флагманский проект «Группы ЛСР» в Москве «ЗИЛАРТ», согласно данным Росреестра, вообще стал самым продаваемым проектом бизнес-класса в Москве по итогам I полугодия 2019 года. Первые дома там уже заселены, что положительно сказывается на спросе: за 6 месяцев этого года в «ЗИЛАРТе» реализовано 507 квартир общей площадью 32,2 тыс. кв. м. Популярность этого ЖК обусловлена, среди прочего, воплощенной здесь уникальной градостроительной концепцией и развитой инфраструктурой. Например, именно на территории квартала «ЗИЛАРТ» находится парк «Тюфелева роща». Только в этом году он стал победителем престижного конкурса International Architecture Awards 2019 и вошел в шорт-лист знаковой международной премии World Architecture Festival 2019. В сентябре здесь готовятся к открытию самая большая школа в России и набережная Марка Шагала - вторая по протяженности на Москва-реке.

Существенный прирост продаж в денежном выражении (+49% год к году), в частности, обусловлен увеличением средней цены по всем объектам, которое составило +17%.

Интересно, что во II квартале 2019 года доля ипотеки по всем регионам присутствия «Группы ЛСР» (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Московская и Ленинградская области) снизилась до 47%, что на 6 процентных пунктов (п.п.) меньше доли во II квартале 2018 года. Снижение доли ипотеки относительно I квартала 2019 года произошло в Санкт-Петербурге (-5 п.п.) и на Урале (-2 п.п.), при этом в Москве доля ипотеки, наоборот, выросла (+4 п.п.). Доля рассрочки в целом не изменилась: во II квартале по сравнению со II кварталом 2018-го доля рассрочки выросла всего на 1 п.п. и осталась на прежнем уровне 28%. При этом в Санкт-Петербурге за квартал она снизилась (-5 п.п.), но выросла в Москве (+2 п.п.) и на Урале (+14 п.п.).

Нельзя не отметить и успехи дивизиона строительных материалов, которым традиционно славится бизнес «Группы ЛСР». За полугодие рост выручки по кирпичу по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 7%, по щебню — 4%, по бетону — 13%.