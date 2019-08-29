В военных училищах конкурс у девушек больше, чем у парней

15 процентов первокурсников вузов Минобороны — продолжатели офицерских династий. А 7 процентов поступивших закончили школы с медалями. Такие данные привел начальник Главного управления кадров Минобороны генерал- полковник Виктор Горемыкин на пресс-конференции, посвященной началу учебного года.

По словам Виктора Горемыкина, конкурс в военные учебные заведения вырос, в большинстве вузов он составил от 3,5 до 5 человек на место. Но есть и исключения. Например, в Военно-медицинской академии среди мужчин конкурс составил 9.2 человека на место, а на каждое женское место претендовало 27 девушек.

Кстати, соперничество среди представительниц слабого пола оказалось более напряженным практически во всех военных вузах. Так в знаменитом рязанском училище ВДВ для абитуриентов-мужчин конкурс был 3,6 человек на место, а для девушек — 12,9.

- В Краснодарском военном авиационном училище летчиков в этом году уже третий набор девушек, - сказал Виктор Горемыкин. - Среди зачисленных две девушки — Алла Карпова Алла и Снежана Шульпина – поступили со второго раза. А одна — Анна Макарова — с третьего, она была еще в первом наборе.

Для ребят и девчонок школьного возраста Минобороны открыло два дополнительных учебных заведения. Это Президентское кадетское училище в Кемерове и филиал Пансиона воспитанниц Минобороны в Санкт-Петербурге. Конкурс в системе военного довузовского образования, по словам Горемыкина, тоже не маленький.

- Мы усложнили требования к поступающим в суворовские и кадетские училища, - сказал Виктор Горемыкин. - Но желающих не стало меньше. Самый большой конкурс в Кызылском президентском кадетском училище – 7,8 претендентов на место. А в новом Кемеровском президентском кадетском училище этот показатель составил 5,8. Как правило, почти все выпускники довузовского образования Минобороны успешно проходят отбор в высшие учебные заведения страны. В этом году поступило 94 процента наших выпускников.