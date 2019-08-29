2019-08-29T16:59:10+03:00
Политика

В военных училищах конкурс у девушек больше, чем у парней

Министерство обороны подвело итоги приемной кампании в военные вузы
Владимир ДЕМЧЕНКО
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Сводный женский парадный расчет Министерства обороны РФ на Красной площади во время военного парада на Красной площади.Сводный женский парадный расчет Министерства обороны РФ на Красной площади во время военного парада на Красной площади.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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15 процентов первокурсников вузов Минобороны — продолжатели офицерских династий. А 7 процентов поступивших закончили школы с медалями. Такие данные привел начальник Главного управления кадров Минобороны генерал- полковник Виктор Горемыкин на пресс-конференции, посвященной началу учебного года.

По словам Виктора Горемыкина, конкурс в военные учебные заведения вырос, в большинстве вузов он составил от 3,5 до 5 человек на место. Но есть и исключения. Например, в Военно-медицинской академии среди мужчин конкурс составил 9.2 человека на место, а на каждое женское место претендовало 27 девушек.

Кстати, соперничество среди представительниц слабого пола оказалось более напряженным практически во всех военных вузах. Так в знаменитом рязанском училище ВДВ для абитуриентов-мужчин конкурс был 3,6 человек на место, а для девушек — 12,9.

- В Краснодарском военном авиационном училище летчиков в этом году уже третий набор девушек, - сказал Виктор Горемыкин. - Среди зачисленных две девушки — Алла Карпова Алла и Снежана Шульпина – поступили со второго раза. А одна — Анна Макарова — с третьего, она была еще в первом наборе.

Для ребят и девчонок школьного возраста Минобороны открыло два дополнительных учебных заведения. Это Президентское кадетское училище в Кемерове и филиал Пансиона воспитанниц Минобороны в Санкт-Петербурге. Конкурс в системе военного довузовского образования, по словам Горемыкина, тоже не маленький.

- Мы усложнили требования к поступающим в суворовские и кадетские училища, - сказал Виктор Горемыкин. - Но желающих не стало меньше. Самый большой конкурс в Кызылском президентском кадетском училище – 7,8 претендентов на место. А в новом Кемеровском президентском кадетском училище этот показатель составил 5,8. Как правило, почти все выпускники довузовского образования Минобороны успешно проходят отбор в высшие учебные заведения страны. В этом году поступило 94 процента наших выпускников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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