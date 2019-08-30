В Третьей мировой войне главной силой станет не ядерное оружие, а атаки хакеров

После разгрома гитлеровской Германии в мире установился, так называемый Большой мир. Войны, конечно случаются регулярно, но они носят локальный характер. А сверхдержавы, благодаря ядерному паритету, остерегаются напрямую выяснять отношения друг с другом. Кому охота в ответ получить по мозгам ядерной дубиной? Это, конечно, самым плачевным образом сказывается на генеральских карьерах. В мирное время тоже можно совершить стремительное восхождение по службе. Но размах все же не тот.

Однако эксперты считают, что угроза глобальной войны не исчезла. Более того, она близка, как никогда. Однако мы не увидим ни массового вторжения солдат на оккупационные территории, ни ядерных взрывов. Третью мировую войну будут вести отряды хакеров! При этом, по словам Джереми Штрауба, профессора компьютерных наук Университета Северной Дакоты (США), кибератаки могут нанести ущерб, сравнимый с применением ядерного оружия.

- Разница только в том, что при взрыве атомной бомбы все люди, находящиеся в радиусе 400 метров, испаряются мгновенно, - говорит профессор Штрауб. - А при кибератаке такое же количество людей погибнет в течение более длительного промежутка времени от холода, голода, негодной воды и транспортных катастроф.

Репетиции таких хакерских атак проходят по всему миру. Например, три года назад группа злоумышленников, которых связывали с Сирией, взломала компьютеры американской коммунальной компании, занимавшейся городским водоснабжением. Хакеры, как минимум дважды изменили концентрацию химических веществ, с помощью которых коммунальщики очищали питьевую воду. Как утверждают специалисты по компьютерной безопасности, у взломщиков не хватало знаний об устройстве системы водоснабжения. Кроме того, у них не было намерения нанести вред людям. Но при наличии желания и навыков, можно отравить тысячи людей и лишить население пресной воды.

А в августе прошлого года куда менее миролюбивые хакеры атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Программа, которую они и запустили, должна была привести к взрыву объекта. Единственное, что по счастливой случайности предотвратило катастрофу, это ошибка в компьютерном коде злоумышленников.

Но, безусловно, самый лакомый кусочек для кибертеррористов, это энергетические системы государств. Опираясь на открытые данные, опубликованные в СМИ Джереми Штрауб утверждает, что российские и американские правительственные хакеры соревнуются между собой, кто глубже и незаметнее установит свое вредоносное ПО в системы управления промышленными и энергетическими предприятиями государства-противника. Эти «трояны» функционируют в режиме ожидания и ждут команды, чтобы обрушить инфраструктуру.

- Я вовсе не хочу приуменьшить разрушительные последствия ядерного нападения, - говорит профессор Штрауб. - Но в этой области существуют хоть какие-то системы взаимного контроля ядерных арсеналов. И принцип «гарантированного взаимного уничтожения» делает ракетную атаку бессмысленной. А в случае с кибервойной таких взаимных ограничений нет. Кроме того, атаку хакеров гораздо проще замаскировать, чем скрыть какая страна выпустила ракету.

Стоит добавить еще одно обстоятельство, которое делает атаку хакеров соблазнительным: мелкая пакость, вроде обрушения электронной платежной системы, может парализовать экономику и нанести большой вред стране. Но все же этого недостаточно, чтобы эскалация конфликта достигла масштабов ядерной войны.

А пока в системах компьютерной безопасности ключевых объектов инфраструктуры зияют чудовищные дыры. Джереми Штрауб приводит следующие цифры: только 20 процентов американских компаний, использующих компьютеры для управления промышленными машинами, пытаются защитить свои сети от хакерских атак. Анализ выявленных взломов показывает, что в 40 процентах случаев жулики имели доступ к компьютерной системе в течение года или больше. То есть потенциально могли безнаказанно творить все, что угодно.

На данный момент решить проблему цифровой безопасности невозможно. Даже в США - стране, которая претендует на роль технологического лидера, 25% рабочих мест в области кибербезопасности вакантны. В природе просто нет такого количества квалифицированных специалистов.