Американские диетологи реабилитировали холестерин

СВЯЗЬ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ НЕ ДОКАЗАНА

Споры о вреде холестерина не утихают, «КП» не раз писала об этом. И вот - свежие данные. Диетологи США решили не включать рекомендации о необходимости избегать продуктов с высоким содержанием холестерина в Национальное руководство по здоровому питанию США (Dietary Guidelines of Americans). Причина «оправдания» холестерина в том, что очередные исследования показали: это вещество, поступающее к нам в организм вместе с пищей, не оказывает влияния на риск развития атеросклероза и связанных с ним заболеваний сердечно-сосудистой системы. Таких как инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца и инсульт.

Авторы научной работы, опубликованной в журнале Journal of American Medical Association, изучали взаимосвязь между употреблением продуктов, содержащих холестерин, например, яиц, с частотой сердечно-сосудистых заболеваний. А также общей смертностью. Анализ включил данные 29 000 участников из 6 крупных исследований. Выяснилось, что употребление 300 мг пищевого холестерина в сутки (одно большое яйцо содержит около 180 мг холестерина) повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность) на 17%, а риск общей смертности – 18%.

Однако, в последнюю версию Национального руководства по здоровому питанию США рекомендации о снижении употребления продуктов с холестерином все-таки включены не были. Вместо этого врачи-диетологи сделали акцент на том, что менее 10% калорий в сутки должны поступать из насыщенных жиров.

ХОЛЕСТЕРИН НУЖЕН ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОГО БАЛАНСА

Несмотря на множество претензий к этому веществу, холестерин - жизненно важный вид жира, подчеркивают специалисты. Он образуется в печени и нужен для нормального функционирования организма. Холестерин входит в состав клеточных оболочек, участвует в образовании гормонов. Количество холестерина, который синтезируется в нашем организме, достаточно для того, чтобы полностью покрывать потребности в нем. Поэтому тот холестерин, который мы получаем с пищей, никакой роли в жизненно важных процессах не играет.

В то же время зачастую холестерин содержится в тех же самых продуктах, что и насыщенные жиры. И когда люди стремятся есть меньше пищи с холестерином, то в их питании начинает снижаться и количество необходимых насыщенных жиров. Именно это стало одной из причин исключения рекомендаций по ограничению холестерина из нового национального руководства по питанию США, поясняют эксперты.

КСТАТИ

Обычно мы получаем холестерин в основном с пищей животного происхождения - с мясом, яйцами, рыбой, морепродуктами. При этом продукты различаются по количеству содержащихся в них насыщенных жиров. Например, в одном крупном яйце содержится 180 мг пищевого холестерина и 1,5 г насыщенных жиров, в порции стейка – 60 мг и 3,5 г соответственно. Продукты растительного происхождения (овощи, фрукты, злаки, орехи) не содержат холестерина.

НА ЗАМЕТКУ

Что делать тем, у кого холестерин повышен?

В организме синтезируются несколько видов холестерина, но два из них особенно важны. Холестерин высокой плотности - «хороший». Его частички забирают и транспортируют холестерин из всех органов в печень. Холестерин низкой плотности - «плохой». Он переносит холестерин из печени в органы и сосуды. Его высокие уровни способствуют образованию атеросклеротических бляшек на артериях.

Для тех, у кого уровни холестерина в норме, употребление яиц 3 - 4 раза в неделю не представляет опасности. В особенности, если они в целом придерживаются здорового питания. Однако лица с повышенными уровнями холестерина в крови должны быть внимательнее к продуктам с повышенным содержанием холестерина и насыщенных жиров.

К сожалению, в настоящее время не хватает точных данных о том, какое количество холестерина и насыщенных жиров является безопасным для людей с его нормальными уровнями в крови, отмечают врачи. Однако, совершенно ясно, что тем, у кого холестерин повышен, необходимо придерживаться более строгой диеты. Таким пациентам нужно ограничивать употребление пищевого холестерина. Продукты животного происхождения желательно заменять на богатые клетчаткой овощи, фрукты, злаки и орехи.