"Мне пофиг на ваш прямой эфир!": Малахов спародировал Киркорова

В преддверии осени знаменитости возвращаются в Москву и приступают к съемкам своих передач. Вот и Андрей Малахов готовится выйти в эфир с сенсациями минувшего лета. И, конечно, телеведущий не смог пройти мимо недавнего скандала на "Новой волней", главным действующим лицом которого стал Филипп Киркоров.

Андрей Малахов первый выпуск шоу "Привет, Андрей" после отпуска анонсировал с помощью вирусного видео. Он записал ролик-пародию, в котором изображает злобного и крайне истеричного начальника.

На кадрах Малахов орет на своих подчиненных и съемочную команду: "Где камеры? Где все? Я сейчас развернусь и уеду отсюда. Пока я не отрепетирую, ничего не начнется, понятно все вам? И мне пофиг на ваш прямой эфир!".

malakhov007 Выкладывать такое, когда за несколько часов до прямого эфира никого нет в студии, - аморально!

Поклонникам действо пришлось по вкусу. Но они сошлись в едином мнении: Малахов первоклассный телеведущий, но в роли рассерженной звезды смотрится совсем неубедительно. Не то что Филипп Киркоров, известный своими скандалами.

Участником одного из последних он стал в Сочи. Певец во время репетиции своей новой песни "Лунный гость" нецензурно выругался. Судя по кадрам, снятым очевидцами, артист возмущается, что подготовка к его выступлению пошла не по запланированному графику.

"Пока не отрепетируем сейчас с камерами, шоу ваше не начнется, понятно вам всем? Пока здесь не появятся камеры, ничего здесь не будет", - заявил Киркоров, используя при этом острое словцо.

Позже помощники знаменитости рассказали, что технические службы перед репетицией артиста ушли на обед и не выполнили перед этим необходимые требования, что и разозлило звезду. В свою очередь, генеральный директор конкурса Александр Румянцев сообщил, что певец не сдержался, когда пытался ускорить процесс репетиции. Румянцев добавил, что относится с пониманием к проявлению эмоций.