Когда в Москве будет музей Василия Пескова?

В субботу, 31 августа, на Московском фестивале прессы на Поклонной горе прошла презентация сборника «Песковские чтения. Выпуск первый», изданного «Комсомольской правдой в Воронеже» и Воронежским природным биосферным заповедником имени Василия Пескова. Рассказ был и о самом Василии Михайловиче, о подготовке его 90-летия в марте будущего года, о его легендарной повести «Таежный тупик», составляющей основу сборника, а также о музее Пескова в заповеднике, созданного Наталией Хлызовой и проводящей теперь на его основе «Песковские чтения», о ее дебюте в качестве первого научного биографа великого земляка.

Отдельной темой беседы с читателями стала работа над увековечиванием памяти Пескова, рассказ о патриотах-воронежцах, которые собираются уже к 90-летию поставить Василию Михайловичу памятник в заповеднике, о Дне памяти, который собирает у мемориального камня самому народному журналисту страны его поклонников.

Именно последнее обстоятельство привело в возмущение поклонника Василия Михайловича из слушателей. «Такая большая работа делается, но уйдете вы - и все обрушится. Почему Пескова, национальную гордость России, не увековечат в Москве? Где музей? Где памятник?»

Пришлось рассказать о наших с внуком Пескова Дмитрием мытарствах по установке мемориальной доски, на пути которой оказалось столько протокольных заковык, что полтора года хождений и переписки и три собрания жильцов дома, где жил Песков, так и не сумели преодолеть их. Теперь есть другая идея, на уровне местной управы: оформить скверик под окнами квартиры Пескова на Масловке, как детскую площадку его имени - со скульптурами зверюшек из его «Окон в природу». Готовы пригласить в инициативную группу всех почитателей таланта Пескова.

Постояла с книгой у стенда «Комсомольской правды». Пожилых людей, помнящих Василия Михайловича, было много, за льготной подпиской на «Комсомолку» образовалась очередь. А вот книги шли хуже. Слушали с удовольствием. Но, говорят, ставить книги уже некуда. Такой нынче кризис на книжном рынке. Люди помоложе и вовсе на фамилию Пескова не реагируют: им он уже неизвестен. Просто удивительно: великий современник, а про него молодые уже и не помнят. Это при том, что тексты Василия Михайловича входят в школьные хрестоматии. Неужели у молодого поколения такая короткая память?

Надо что-то делать с этим. Я-то Пескова вообще считаю выдающимся мыслителем, неброско, но упорно и плодотворно всей своей деятельностью утверждавшего философию единения человека с природой как ее части, а не царя или хозяина. С другим нашим выдающимся современником Михаилом Федоровичем Ненашевым, который ведет сейчас кафедру журналистики в Московском политехе, мы договорились провести на эту тему студенческую научную конференцию к 90-летию нашего коллеги. Но это опять капля в море...

Или для осознания величия требуется вечность?