Юниоры становятся частью большой семьи WorldSkills

Юниоры повторили результат, которого добились два года назад на предыдущем мировом чемпионате в Абу Даби. Именно тогда по инициативе России на соревнованиях впервые была представлена категория WorldSkills Juniors. Компетенций было шесть. Да и стран значительно меньше, чем на казанском чемпионате.

На WorldSkills Kazan 2019 приехали юные профессионалы из 13 стран, которые соревновались в 13 компетенциях. Прогнозов относительно распределения мест не делали даже эксперты, а уж в то, что наши возьмут все «золото» и вовсе не верили.

-Россия - один из пионеров движения юниоров в мире. А в разных странах оно развивается по-разному. Поэтому ничего удивительного в том, что ребята, приехав в Абу-Даби, оказались на голову выше соперников. Но за два года интерес к юниорскому движению в мире сильно вырос, и мы увидели в Казани серьезную конкуренцию между сборными, - поделился мнением руководитель направления юниоров Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия) Алексей Федосеев.

Фото предоставлено пресс-службой Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия).

Почти все юниорские компетенции – из разряда «больших». То есть, схожие со «взрослым» чемпионатом задания – сложные, но более короткие. Например, малярное дело, электромонтаж, парикмахерское искусство, ресторанный бизнес. Одна категория относится к зоне Future Skills – это эксплуатация беспилотных авиационных систем. Школьники продемонстрировали, что в способностях почти не уступают старшим коллегам из колледжей и производств и могут конкурировать с ними.

В чемпионате участвовали в основном ребята 14-16 лет. Это возраст выбора, когда приходит время решать: идти в колледж, или в вуз. Движение WorldSkills им не просто помогает в этом, но и дает возможность попробовать себя в разных сферах. Например, участник этого чемпионата Егор Тарасов, прежде чем придти к управлению дронами, сменил три компетенции, в которых несколько лет соревновался.

Перейдя из обычной школы в инженерный лицей, он стал участником юниорского движения WorldSkills. Сначала занимался компетенцией «Инженерный дизайн CAD». Не очень понравилось, а если не нравится. То и получалось все не очень хорошо, поэтому Егор через год решил заняться инженерией космических систем . но собирасть и программировать спутники тоже как-то не очень понравилось.

Фото предоставлено пресс-службой Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия).

-А так как я со второго класса занимался авиамоделированием, мне предложили компетенцию. В которой я дошел до мирового чемпионата. Думаю, что авиация – это навсегда, я хочу стать инженером в этой отрасли, - рассказал Егор.

При отборе юниоров в сборную особое внимание уделялось тем ребятам, которые победили в национальном чемпионате, прошедшем здесь же, в Казани, три месяца назад. Были в Казани и ребята. Которые участвуют в корпоративных чемпионатах партнеров Союза «Молодые профессионалы».

Например, Росатом проводит свой «АтомСкиллс», в котором участвуют и школьники. В Петербурге есть Академия цифровых технологий, у которой - огромное количество практических лабораторий для детей.

Фото предоставлено пресс-службой Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия).

В Казани по лицам юных гостей чемпионата было видно, что интерес к техническому творчеству у детей снова на подъеме. По официальным данным, музыка и спорт – самые популярные увлечения у детей. На долю технческого творчества приходится 5-7% всего объема дополнительного школьного образования. Правда, Росстат учитывает только те организации, у которых есть образовательные лицензии. А ведь существует множество участников образовательного поля, которые занимаются тем же, но без лицензии. По некоторым оценкам, количество детей, которые занимаются техническим творчеством, в два раза больше официальной статистики.

При этом популярны не только «цифровые» компетенции – программирование, робототехника, или управление дронами.

Глеб и Борис

Семиклассник Борис из Москвы самый юный участник казанского чемпионата. Он вместе с товарищем по команде Глебом из Новосибирска они с большим отрывом обошли соперников из китайского Тайбэя. До чемпионата друг друга не знали, познакомились уже на тренировочных сборах перед чемпионатом.

-У меня родственник электромонтажник. Мне было 10 лет, когда он попросил помочь ему что-то сделать. Так я в первый раз взял в руки отвертку. Понравилось. Занимаюсь этим делом постоянно. В будущем может пригодиться, хотя ставку я больше делаю на спорт – сейчас играю в футбольном клубе «Крылья Советов», - рассказал Борис, - Здесь было интересно посмотреть на технику работы соперников. У всех разные «фишки». Китайцы, например, на стенд прикладывают рулетки и по ним начинают рисовать линии. А арабы закрепляют над стендом намоченную краской нитку, оттягивают ее и так отбивают линии. Задание было интересным, но несложным, как мне показалось.

Фото предоставлено пресс-службой Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия).

А Глеба в электромонтаж буквально за руку привел учитель технологии Павел Валерьевич Оконечников.

-Я вообще не представлял что это такое. Но с детства я люблю собирать что-то своими руками, причем, чтобы это «что-то» работало и приносило пользу. Поэтому я быстро втянулся в новое дело. Было интересно работать с новыми материалами, инструментами. Раньше я шуруповерт в руках даже не держал, а теперь с ним на «ты». Самое интересное: начав заниматься электромонтажом, я стал круглым отличником в гимназии – до этого в году было несколько четверок, - рассказал Глеб.

Подготовка к чемпионату мира отнимала у ребят много времени. Но Борис и Глеб говорят, что это неважно: чемпионат дал им возможность живого общения с соперниками, экспертами. Причем, не только на соревновательной площадке, но и в неформальной обстановке. Этого живого общения с представителями других культур не хватает в обычной школе. Его нельзя ничем заменить. Ребята, которые получили такой опыт, становятся в хорошем смысле раскрепощеннее, свободнее и в мыслях, и в коммуникациях. Некоторые компетенции требуют гибких навыков, так называемых softskills. Например, графический дизайн, ресторанный сервис, в которых сильно проявляются творческая составляющая и способность взаимодействовать с людьми.

Фото предоставлено пресс-службой Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия).

-Еще важно то, что соревнование - это всегда определенная мобилизация. Мы очень часто видим, и WorldSkills это проявляет, когда невероятно крутые с точки зрения навыков ребята не занимают первые места. Только потому, что не смогли совладать с собой. Чемпионат – серьезная школа жизни. Особенно важно ее пройти, пока молодой, - поделился мнением Алексей Федосеев.