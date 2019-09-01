2019-09-01T13:35:22+03:00
Спорт

"Мы победили за счет командной игры": Комментатор Владимир Гомельский рассказал об успехах сборной на кубке мира по баскетболу

Первая игра в Китае оказалось победной
Сергей КИРИЛЛОВ
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Россиянин Андрей Зубков в бою с нигерийцем Айком ДиогуРоссиянин Андрей Зубков в бою с нигерийцем Айком ДиогуФото: REUTERS
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Наша команда отправилась на Кубок мира без четырех своих лидеров (получили травмы или не успели восстановиться Алексей Швед, Тимофей Мозгов, Дмитрий Кулагин и Дмитрий Хвостов). И тем ни менее в перовом матче сумела вырвать победу Нигерией ( 82:77), за которую выступают и баскетболисты НБА.

Проккомменитировать этот очень не простой стартовый матч мы попросили знаменитого комментатора Владимира Гомельского.

- Мы начали встречу очень хорошо. В первой четверти как бы подавили соперника, оторвались в счете, по-моему, на 8 очков. Однако ровной игры все сорок минут не получилось. Был провал в третьей четверти, которую проиграли. И этот провал продолжался в начале четвертой. Но Сереже Базаревичу удалось установить правильное сочетание игроков. Догнали. Сравняли счет. А концовку выиграли за счет более высокой игровой дисциплины. Ведь у нас таких лидеров по классу как Окоги, Мету, Амину просто нет. Но они все играли индивидуально, а мы победили за счет командной игры. И это радует.

Россиянин Никита Курбанов в бою с нигерийцем Айком Диогу Фото: REUTERS

Россиянин Никита Курбанов в бою с нигерийцем Айком ДиогуФото: REUTERS

Отмечу, что только в третьей четверти не справились с Окоги. Он нам 18 очков набросал.... Но наши нападающие забили больше. И играли очень дисциплинированно, помогали друг другу. Отметил бы наших защитников, которые вовремя приходили на помощь. И Мишу Кулагина, и даже Григория Мотовилова, который хоть пару раз и сфолил преждевременно, но был на месте. Я не отметил еще одного из лучших в защите - Евгения Бабурина.

Но, главное, что у нас есть команда. Жаль, что молодые перенервничали, ошибались много. Но может быть, так и должно быть на старте, ведь победа достигнута.

Андрей Зубков против нигерийца Ннамди Винсента Фото: REUTERS

Андрей Зубков против нигерийца Ннамди ВинсентаФото: REUTERS

Матч наших будущих соперников по группе АргентинаКорея (95:69) посмотрел. У корейцев на всю команду три игрока. Один темнокожий американец, который принял корейское гражданство, он играет центра. Фамилию настоящую я забыл, он теперь Ра. Хороший, мощный, но ему нет замены. Он у них там против Аргентина едва ли не сорок минут отыграл. И два приличных снайпера. Одного фамилия Ким, но там Кимов в этой команде трое. Какой-то из Кимов очень приличный. Плюс Ли, мальчик, который в США учился. Хорошие, быстрые снайперы. Но втроем не обыграть никого. Даже при том, что у них очень дисциплинированная команда. Быстро переходят от защиты к нападению, но ведь мячик надо под своим щитом подбирать. Аргентинцы им особенно этого не давали. Думаю, наши посмотрели тренеры эту игру. Думаю, все хорошо.

Российские баскетболисты обыграли сборную Нигерии в матче на Кубке Мира в Китае. Фото: REUTERS

Российские баскетболисты обыграли сборную Нигерии в матче на Кубке Мира в Китае.Фото: REUTERS

Результаты

Россия — Нигерия — 82:77 (18:13, 22:22, 18:23, 24:19)

Россия: М.Кулагин (16), Воронцевич (14), Зубков (12), Фридзон (11), Курбанов (9), Карасев (8), Антонов (7), Бабурин (3), Ивлев (2).

Нигерия: Окоджи (18), Ироэгбу (12), Винсент (11), Мету (10), Нвора (10), Амину (10), Узох (6).

Где смотреть

«Матч ТВ». Понедельник. Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Корея. Прямая трансляция из Китая - 15.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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