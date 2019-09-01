"Мы победили за счет командной игры": Комментатор Владимир Гомельский рассказал об успехах сборной на кубке мира по баскетболу
Наша команда отправилась на Кубок мира без четырех своих лидеров (получили травмы или не успели восстановиться Алексей Швед, Тимофей Мозгов, Дмитрий Кулагин и Дмитрий Хвостов). И тем ни менее в перовом матче сумела вырвать победу Нигерией ( 82:77), за которую выступают и баскетболисты НБА.
Проккомменитировать этот очень не простой стартовый матч мы попросили знаменитого комментатора Владимира Гомельского.
- Мы начали встречу очень хорошо. В первой четверти как бы подавили соперника, оторвались в счете, по-моему, на 8 очков. Однако ровной игры все сорок минут не получилось. Был провал в третьей четверти, которую проиграли. И этот провал продолжался в начале четвертой. Но Сереже Базаревичу удалось установить правильное сочетание игроков. Догнали. Сравняли счет. А концовку выиграли за счет более высокой игровой дисциплины. Ведь у нас таких лидеров по классу как Окоги, Мету, Амину просто нет. Но они все играли индивидуально, а мы победили за счет командной игры. И это радует.
Россиянин Никита Курбанов в бою с нигерийцем Айком ДиогуФото: REUTERS
Отмечу, что только в третьей четверти не справились с Окоги. Он нам 18 очков набросал.... Но наши нападающие забили больше. И играли очень дисциплинированно, помогали друг другу. Отметил бы наших защитников, которые вовремя приходили на помощь. И Мишу Кулагина, и даже Григория Мотовилова, который хоть пару раз и сфолил преждевременно, но был на месте. Я не отметил еще одного из лучших в защите - Евгения Бабурина.
Но, главное, что у нас есть команда. Жаль, что молодые перенервничали, ошибались много. Но может быть, так и должно быть на старте, ведь победа достигнута.
Андрей Зубков против нигерийца Ннамди ВинсентаФото: REUTERS
Матч наших будущих соперников по группе Аргентина — Корея (95:69) посмотрел. У корейцев на всю команду три игрока. Один темнокожий американец, который принял корейское гражданство, он играет центра. Фамилию настоящую я забыл, он теперь Ра. Хороший, мощный, но ему нет замены. Он у них там против Аргентина едва ли не сорок минут отыграл. И два приличных снайпера. Одного фамилия Ким, но там Кимов в этой команде трое. Какой-то из Кимов очень приличный. Плюс Ли, мальчик, который в США учился. Хорошие, быстрые снайперы. Но втроем не обыграть никого. Даже при том, что у них очень дисциплинированная команда. Быстро переходят от защиты к нападению, но ведь мячик надо под своим щитом подбирать. Аргентинцы им особенно этого не давали. Думаю, наши посмотрели тренеры эту игру. Думаю, все хорошо.
Российские баскетболисты обыграли сборную Нигерии в матче на Кубке Мира в Китае.Фото: REUTERS
Результаты
Россия — Нигерия — 82:77 (18:13, 22:22, 18:23, 24:19)
Россия: М.Кулагин (16), Воронцевич (14), Зубков (12), Фридзон (11), Курбанов (9), Карасев (8), Антонов (7), Бабурин (3), Ивлев (2).
Нигерия: Окоджи (18), Ироэгбу (12), Винсент (11), Мету (10), Нвора (10), Амину (10), Узох (6).
Где смотреть
«Матч ТВ». Понедельник. Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Корея. Прямая трансляция из Китая - 15.00
ИСТОЧНИК KP.RU