2019-09-01T21:46:05+03:00
Общество

День знаний в России-2019: прямая онлайн-трансляция

Главный праздник всех школьников и студентов страны в режиме онлайн. [фото, видео, обновляется]
Анна ГЛАДКИХ
Поделиться:
Ученики иркутской гимназии №44 услышали первый звонок раньше всех, дли них линейку провели в воскресеньеУченики иркутской гимназии №44 услышали первый звонок раньше всех, дли них линейку провели в воскресеньеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Едва ли во всей стране найдется хоть один человек, который не испытывал бы в этот день особенный трепет: взрослые вспоминают свои школьные годы, взволнованные первоклашки несут букеты для своей первой учительницы, старшеклассники и студенты спешат поскорее увидеться с друзьями.

День знаний стал государственным праздником еще при советской власти, его учредили в 1984 году. В современной России принято отмечать начало учебного года традиционными праздничными линейками. В этом году 1 сентября пришлось на воскресенье, поэтому во многих школах торжественную линейку решили провести в понедельник, 2 сентября, в в первый день осени во всех городах страны для учеников и их родителей прошли веселые и познавательные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жириновский придумал, как наказать Польшу за позицию по Второй мировой
Власти четырех штатов США объявили эвакуацию из-за урагана "Дориан"
На Сахалине пройдут российско-японские учения пограничников
Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки
Российские авиакомпании предупредили о росте цен на билеты
Минобороны может стать подрядчиком в строительстве космодрома «Восточный»
Путин пригласил президента Монголии на День Победы в Москву в 2020 году
Джуд Лоу высказался о цитате Достоевского про бога
Стали известны регионы с самой доступной электроэнергией
Пенсионный фонд предложил пересмотреть систему выплат накопительной пенсии
Президент Черногории выразил сожаление, что Россию не пригласили на мероприятия в Польшу
В Канаде три человека выиграли джекпот в национальной лотерее
Орешкин прокомментировал влияние цены на нефть на экономику России
Пенс пообещал Зеленскому поддержку США в территориальном вопросе
В Северной Каролине объявили режим ЧС из-за урагана «Дориан»
В Мордовии школьница умерла от удара током от телефона
Госдеп США назвал операцию в Идлибе целенаправленным и точечным ответом террористам
В Москве задержали водителя, сбившего ребенка на Porsche Cayenne
Во время концерта в Испании погибла артистка
В Подмосковье катер сбил аквалангиста