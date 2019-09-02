День знаний в России-2019: прямая онлайн-трансляция

Едва ли во всей стране найдется хоть один человек, который не испытывал бы в этот день особенный трепет: взрослые вспоминают свои школьные годы, взволнованные первоклашки несут букеты для своей первой учительницы, старшеклассники и студенты спешат поскорее увидеться с друзьями.

День знаний стал государственным праздником еще при советской власти, его учредили в 1984 году. В современной России принято отмечать начало учебного года традиционными праздничными линейками. В этом году 1 сентября пришлось на воскресенье, поэтому во многих школах торжественную линейку решили провести в понедельник, 2 сентября, в в первый день осени во всех городах страны для учеников и их родителей прошли веселые и познавательные мероприятия.