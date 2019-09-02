Сальма Хайек отметила 53-летие задорным снимком в бикини

Сальма Хайек 2 сентября отмечает день рождения. Накануне своего праздника голливудская звезда выложила в Инстаграме снимок в бикини: кокетливо изогнув бедро, актриса позирует на белоснежном песчаном пляже. Ярко-голубой купальник подчеркнул ее эффектные формы: Сальма выглядит просто потрясающе!

- Да, завтра мне 53 года. И что?! - подписала снимок актриса.

В Инстаграме у Хайек больше 11 миллионов фолловеров, так что поздравления посыпались как из рога изобилия. Поклонники отмечают, что Сальма прекрасна, как никогда, и желают ей счастливого нового года ее жизни. «Сальма, ты никогда еще не выглядела так прекрасно!», «53 или 35?», «Ни за что не поверю, что тебе 53!», «Все, никакого фастфуда больше, я хочу выглядеть также!» - пишут подписчики звезды в комментариях.

salmahayek Yes, tomorrow I m 53. So!? Si, ma ana cumplo 53. Y!?

Глядя на миниатюрную Сальму (рост брюнетки — всего 1 метр 57 сантиметров), действительно сложно поверить в то, что ей уже за пятьдесят. Актриса словно живет по собственным биологическим часам, которые продлили ей запас молодости. В 41 год Сальма родила дочь Валентину (сейчас девочке 11 лет), и с тех пор ни капельки не изменилась.

Судя по всему, снимок сделан на пляже в любимой Сальмой Мексике. Актриса гордится своими мексиканскими корнями и часто проводит отпуск в родной стране. При этом актриса не раз признавалась, что на нее часто косо смотрят в высшем обществе, в которое она вошла благодаря мужу – одному из богатейших людей Франции и мира Франсуа-Анри Пино. 57-летний Пино владеет целой модной империей - в нее, в частности входят бренды Yves Saint Laurent, Gucci и многие другие. Общее состояние концерна PPR оценивается в 23 миллиарда, личное состояние семьи Пино – в 8 миллиардов.

- Многие люди все еще в шоке от того, что я вышла замуж за этого человека, - рассказывала Хайек в одном из интервью. - Некоторые даже запуганы. Но это еще один способ проявления расизма. Они не могут поверить, что мексиканка вошла в их жизни. Им неудобно рядом со мной.

salmahayek Sometimes you just need to surrender and let the waters move and embrace you. A veces hay que dejarse ir y dejar que las aguas te muevan y te abracen. #waves

Конечно, в некотором роде Сальма лукавит, ведь она – голливудская звезда, для которой открыты любые двери. И она была богатой и знаменитой задолго до того, как познакомилась с Пино. Выйдя замуж за миллиардера, Хайек может позволить себе вовсе не работать. Тем не менее, она продолжает сниматься.

В ближайшее время ее ждет новая громкая работа: она снимется в новой картине Marvel. Сальма сыграет в фильме «Вечные» вместе с Анджелиной Джоли и Китом Харрингтоном – звездой «Игры престолов». Съемки продлятся несколько месяцев, премьера фильма ожидается в ноябре 2020 года.