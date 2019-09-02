5 самых популярных мифов про сон: лучших поз в кровати не существует, а под световой будильник проснуться труднее

Во сне мы проводим немалую часть жизни, и наряду с погодой это одна из самых популярных тем для обсуждений. Какие мифы про сон бытуют у нас, в мире и о чем на самом деле говорят последние научно-медицинские данные - об этом мы поговорили с заведующим отделением медицины сна Сеченовского университета, доцентом, кандидатом медицинских наук Михаилом Полуэктовым.

1. ПРОХЛАДА В СПАЛЬНЕ И ТРАВЫ ОТ БЕСОННИЦЫ

- Михаил Гурьевич, часто можно услышать, что спать лучше в прохладной и хорошо проветренной комнате. Это так?

- Это расхожее представление, но научными данными оно не подтверждено. Если вы лично лучше засыпаете в теплом помещении под теплым одеялом - на здоровье.

- Некоторые, чтобы лучше заснуть, пьют отвары трав. Это полезно?

- Практическое действие подавляющего большинства трав не доказано. Не установлено, что оно превышает эффект плацебо (пустышки. - Ред.). Только у препаратов на основе корня валерианы эффект воздействия на время засыпания оказался выше, чем у пустышки–плацебо. Аж на 0,7 минуты. Но если человек верит, убежден, что отвар на травах ему поможет, то может сработать эффект плацебо, и он заснет. Почему бы и нет? Вреда для организма никакого не будет.

- А что скажете по поводу снотворных таблеток и глицина?

- Снотворные препараты специально разработаны для улучшения сна. Доказано, что их эффект превышает эффект плацебо. Для этого проводились сложные дорогостоящие исследования. В отношении препаратов, содержащих аминокислоту глицин, такие исследования не проводились.

Михаил Полуэктов. Фото: пресс-служба Сеченовского университета

2. ЛУЧШИЕ ПОЗЫ ДЛЯ СНА

- В какой позе лучше всего спать?

- В той, какую тело принимает само. Когда во время сна наше сознание не работает, организм реагирует только на импульсы, поступающие от рецепторов сухожилий, мышц, связок. Поэтому он принимает позу наиболее выгодную, вызывающую меньше всего раздражений рецепторов. Чаще всего таким положением оказывается поза полуэмбриона. Некоторые люди с проблемами спины могут лежать в положении на животе. То есть поза во время сна определяется не психологическими предпочтениями, а тем, чтобы минимизировать раздражение рецепторов организма.

- Разве сон в позе эмбриона не угрожает искривлением позвоночника?

- Нет, не угрожает. Научных данных о том, что такая поза может привести к искривлению позвоночника, нет. Абсолютное большинство людей спит таким образом, но в общей популяции искривление позвоночника не распространено. У взрослых его частота составляет только 0,004%

- Говорят, сон на левом боку приводит к проблемам с сердцем.

- И это не так. Хотя, когда уже заболевание, сердечная аритмия, пациенты часто предпочитают спать на правом боку. Поскольку замечают, что при сне на левом боку у них чаще провоцируется аритмия. Но каких-либо серьезных исследований на эту тему, тем более о рисках для здоровых людей, мне не встречалось.

3. ИДЕАЛЬНЫЙ МАТРАС

- Какой матрас лучше выбирать для полноценного сна?

- Разумеется, людям, страдающим болями в спине и проблемами с позвоночником, лучше спать на ортопедическом матрасе. Но справедливости ради и тут отмечу: полноценных научных исследований, которые подтверждали бы лучшее качество сна на каком-то из типов матрасов, не существует.

- С медицинской точки зрения сон на слишком мягком матрасе, например, перине из птичьего пуха может привести к проблемам со здоровьем?

- Вероятно, да. Потому что положение на перине менее выгодно для позвоночника, чем на более жесткой или полужёсткой поверхности. На слишком мягкой перине естественные изгибы позвоночника уменьшаются. Это приводит к раздражению рецепторов связочного аппарата позвоночника, вызывает дискомфорт и боль в спине во время сна или при пробуждении.

4. СМЕРТЬ ОТ НЕДОСЫПА

- Сколько часов должен длиться сон?

- Рекомендуемая норма сна для здоровых взрослых людей составляет от семи до девяти часов. Эта рекомендация была принята в 2015 г. международной исследовательской группой.

- К каким болезням и проблемам может привести недостаток сна?

- Медицинскими исследованиями доказано, что недостаток сна сопровождается увеличением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, снижения устойчивости к инфекциям, простудным заболеваниям. Также регулярный недосып может привести к ухудшению противоопухолевого иммунитета.

- Я слышал про опыт, поставленный над группой крыс, которых лишили парадоксального сна (фаза сна, в которой происходит наибольшее расслабление и отдых). Крысы начали умирать. Может ли человек умереть от недосыпа?

- Этот опыт впоследствии был признан методологически неправильным. При попытке его проанализировать и воспроизвести ученые поняли, что крысы умирали не от недостатка сна, а от стресса, вызванного неестественными условиями их содержания и пробуждения (рысы спали, плавая на плотиках. Когда наступала стадия парадоксального сна, они расслаблялись, переворачивались на бок, падали в воду и просыпались. – Авт.). Так что отсутствие парадоксального сна тут оказалось ни причем. Когда этот опыт видоизменили, приблизив его к естественным для крыс условиям жизни, оказалось, что они не умирали при лишении их парадоксального сна. 35 лет назад в Израиле писали про военнослужащего, у которого вообще не было парадоксального сна. И он жив до сих пор.

5. ВОЛШЕБНЫЙ БУДИЛЬНИК

- Правда ли, что на качество сна в большой степени влияет качество пробуждения?

- Это не так. Скорее, наоборот: на качество и легкость пробуждения влияет качество сна.

- Просыпаться под красивый и мелодичный звук будильника лучше, чем под ужасный грохот и треск?

- Нет никаких исследований, каким образом правильно будить человека, чтобы он был более удовлетворен своим сном. Известно, что удовлетворённость сном зависит от длительности и качества сна и количественного соотношения глубокого и поверхностного сна. А также от того, в какой стадии сна произошло пробуждение. Если человека разбудить в стадии глубокого сна, то какое-то время он будет немного не в себе, ему покажется сложнее включиться в жизнь. Поэтому он будет не очень удовлетворён сном. Если же пробуждение произошло в стадии поверхностного сна, то покажется проще войти в повседневные дела, и человек будет доволен своим сном.

- В Интернете много пишут, что световой будильник - прекрасная альтернатива звуковому.

- Никаких исследований на эту тему не было. Скорее, под световой будильник труднее просыпаться.

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От чего зависит память на сновидения

- Если, проснувшись, я не помню сон, который видел, говорит ли это, что я недостаточно отдохнул за ночь?

- Нет, это скорее говорит о том, в какой фазе сна вы проснулись. Как показывают исследования, 70% человек, просыпающихся в стадии быстрого сна, помнят свои сновидения. А если вы проснулись в медленной (глубокой) фазе сна, то с большой вероятностью помнить сновидение не будете. Хотя, тут все очень индивидуально и зависит от особенностей вашей памяти, насколько она внимательна к сновидениям.

- А проснувшись, что лучше всего делать – немного полежать и почитать в постели книжку, вскакивать с кровати и делать зарядку или неспешно ползти на кухню наливать себе кофе?

- Строгих рекомендаций нет. Замедленное, постепенное пробуждение не имеет принципиальных преимуществ перед быстрым. За исключением пожилых людей, у которых слишком быстрый подъем с постели может вызывать головокружение. Так что тут все дело в привычке или тех жизненных обстоятельствах, в которых вы находитесь.

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