Зачем Фонду защиты дольщиков новый генеральный директор

Заместитель генерального директора ДОМ.РФ Олег Говорун назначен генеральным директором публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». За ним сохраняется должность заместителя генерального директора в ДОМ.РФ, на которую он пришел в мае этого года и подключился к вопросам восстановления прав дольщиков.

Напомним, что генеральный директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства назначается правительством по представлению наблюдательного совета ДОМ.РФ сроком на три года. Соответствующее распоряжение Правительства подписано 28 августа 2019 года. Предложение выдвинул Александр Плутник – гендиректор ДОМ.РФ, ранее по совместительству возглавлявший и Фонд дольщиков.

Выбор Олега Говоруна на эту позицию более чем понятен – у него колоссальный опыт работы с регионами. В 2013 - 2019 годы он занимал должность начальника управления Президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В 2018 году оно было преобразовано в Управление Администрации Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству. В 2012 году занимал должность Министра регионального развития Российской Федерации.

Такой послужной список сыграет положительную роль и в работе Фонда, и для Александра Плутника лично. Сейчас один за другим регионы создают некоммерческие организации в виде Фондов для достройки объектов и здесь немаловажно обеспечить контроль и донести до властей, что задача президента по решению проблем обманутых дольщиков должна быть выполнена.

«Сейчас активно идёт процесс создания региональных фондов по достройке проблемных объектов, и учитывая опыт Говоруна по взаимодействию с регионами, есть все основания полагать что он грамотно выстроит процесс их взаимодействия с федеральным фондом, способствуя максимально оперативному решению проблем обманутых дольщиков, задача будет выполнена», - поделился мнением руководитель рабочей группы Президиума Генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский.

Ранее должность гендиректора Фонда по совместительству занимал генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник. Эксперты сходятся во мнении, что он продолжит курировать деятельность публично-правовой компании как член набсовета фонда и генеральный директор курирующего фонд ДОМ.РФ, а новый руководитель Олег Говорун станет сильной опорой для реализации поставленных перед Фондом задач и существенным усилением команды Плутника.

Ранее стало известно, что Плутник принял ряд кадровых решений и назначил своих заместителей на основные отлаженные блоки работы группы ДОМ.РФ. Так, Артем Федорко уже некоторое время возглавляет Банк ДОМ.РФ, а Денис Филиппов на днях назначен руководителем Фонда по городской среде, также ранее возглавляемый самим Плутником.

«Сегодня ДОМ.РФ является одним из основных рычагов движения в реализации проекта «Жилье и городская среда». До 2024 года расписаны глобальные цели, которые в том числе должен решить и институт развития. Учитывая загруженность и активную работу в каждом блоке по всей России, совершенно понятно, почему каждому направлению назначена своя «голова», в том числе Олег Маркович стал гендиректором Фонда», - поделился мнением директор по продажам ГК «Гранель» Арсланов Рустам. Он отмечает, что команда Плутника становится мощнее и у ДОМ.РФ появляется возможность заниматься еще более широким спектром крупных проектов.

При этом он добавил, что с момента создания Фонда пройден большой путь и уже опробован сам механизм защиты прав – система работает. Более того, эксперты отмечают, что система доказала свою прозрачность и независимость от мощного строительного лобби.

Застройщики обязаны вносить отчисления в компенсационный фонд в размере 1,2% с каждого ДДУ. Таким образом осуществляется гарантия застройщиков перед дольщиками. В случае возникновения проблем, дома будут достроены. Более того, у регионов появились дополнительные возможности решать вопросы завершения строительства проблемных объектов через создание своих Фондов. Федеральный же фонд при этом самостоятельно может принимать решение о целесообразности достройки или выплаты компенсации гражданам, причем, по рыночной стоимости квадратного метра в аналогичном месте купившим.

Напомним, что Фонд защиты прав дольщиков создан осенью 2017 года во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина. Работа Фонда направлена на реализацию государственной жилищной политики по повышению гарантии защиты прав и интересов граждан, денежные средства которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов.

Публично-правовая компания решает ряд вопросов по восстановлению в правах всех дольщиков, которые не получили квартир. Например, через механизм Фонда достраиваются объекты компании «Урбан групп», признанной банкротом в 2018 году, проблемные дома в Нижегородской области, Красноярском крае.