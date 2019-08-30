Лететь, бежать и ехать предлагают туристам на Ставрополье

На велосипеде или внедорожнике можно отправиться в тур по горам, а еще - пробежать марафон с видом на Эльбрус, полетать на дельтаплане. В региональном минтуризма уверены, природа Ставрополья прекрасно приспособлена для занятий разными видами спортивного туризма.

Прокатись с видом на Эльбрус

Мимо туристов, поднявшихся на вершину Машука на фуникулере, мчатся два велосипедиста и на полной скорости «ныряют» с края горы. Сердце замирает, даже если понимаешь, что это - представители маунтинбайка, спорта, связанного с ездой на велике по горам. Для новичка такой спуск просто опасен, а для спортсмена - удовольствие. В Ставропольском крае для любителей горного велосипеда - раздолье, трассы пролегают в живописных местах вдоль рек, гор и лесов.

Кто не хочет экстрима, может спокойно проехать по живописной кольцевой дороге вокруг Бештау, любуясь окрестными горами и Эльбрусом вдалеке, заехать на территорию Второафонского монастыря. Скоро путешествовать на велосипеде будет еще удобнее и интереснее.

- В регионе готовится проект «Кавминводский велотерренкур» общей протяженностью более 80 километров - это оздоровительный благоустроенный туристический маршрут для путешествий на велосипеде, - рассказали в министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края. - Он должен связать Железноводск, Лермонтов и Минеральные Воды, а в перспективе - Пятигорск и Ессентуки. Предполагается, что у каждого города будет свое цветовое решение навигации. Путешествуя на велосипеде, можно будет увидеть пещеру летней мерзлоты, поля с реликтовыми маками, монастырское озеро с кувшинками и другие достопримечательности, которые впоследствии лягут в основу первой велосипедной карты Кавказских Минеральных Вод.

Вдоль трассы предполагается разместить пункты проката спортинвентаря, места для отдыха и видовые площадки. Проект получил поддержку губернатора Ставрополья, в крае создана рабочая группа. Первый этап строительства начнется уже в следующем году.

Посмотри гонку внедорожников

Недавно в окрестностях Ессентуков стартовала двухнедельная международная гонка по джип-триалу RFC Russia Caucasus. Удовольствие от соревнований получили не только спортсмены, но и зрители. Как рассказали организаторы, впервые чемпионат прошел по правилам известной на весь мир гонки Rainforest Challenge в Малайзии - ее еще называют

«Формулой 1» для формата «4x4». Из Предгорного района Ставрополья путь автоэкстремалов, не боящихся грязи и обрывов, прошел почти по всем республикам Северного Кавказа. Это стало настоящим событием в автоспорте.

Давняя традиция - проводить в Кисловодске на Новом озере зрелищную и захватывающую гонку на внедорожниках. Более сотни экипажей со всей России, из Армении и Грузии 29 сентября поборются за Кубок ФНПР и Кубок губернатора Ставрополья в 10-й раз.

Как показывает опыт прошлых лет, на трофи-спринт приходят целыми семьями. Рычат моторы переделанных «Нив» и «УАЗов», летают в воздухе мото-фристайлисты, играют музыканты, дети веселятся на аттракционах, соцсети полнятся фотоснимками.

Трофи-спринт - один из туристических брендов курортов КМВ: соревнования вошли в календарь событий Ставропольского края, составленный минтуризма, и известны по всей стране. Поднимись в небо на воздушном шаре

Брендом Ставрополья с еще более длительной историей стал ежегодный масштабный фестиваль воздухоплавания «Кавказские Минеральные Воды - жемчужина России», который пройдет с 7 по 14 сентября в 21-й раз.

- Традиционно в рамках фестиваля проведем чемпионат по воздушному биатлону, несколько лет назад мы придумали такой вид спорта, - рассказал Владимир Ненашев, председатель федерации воздухоплавания Ставрополья, стоявший у истоков создания фестиваля. - А кубок Северо-Кавказского РГО (Российское географическое общество) - за максимальное количество километров, которые пилот пролетел, - вручим впервые. Наш фестиваль активно поддерживают губернатор и правительство края, минтуризма, администрации городов.

Торжественное открытие пройдет в Ессентуках. Тепловые аэростаты красиво подсветятся и отразятся в поверхности городского озера. Всю неделю пилоты будут взлетать из разных городов КМВ, и в небе над Кавминводами развернутся «сражения». Праздничное закрытие с развлекательной программой устроят в Железноводске. Правительство края в рамках программы «Туристско-рекреационный комплекс» выделяет средства на то, чтобы фестиваль, а также другие события радовали зрителей и спортсменов.

Полетай на дельтаплане

Гора Юца в Ставропольском крае известна не высотой и даже не красотой. Это место - мекка российского дельтапланеризма и парапланеризма. Оно удивительно подходит для всех - от новичка-перворазника до профи.

Фото: yutsa.ru

- Гора очень удобна для полетов при любом направлении ветра, - рассказывает Рамиль Якупов, руководитель авиационно-спортивного центра. - Можно летать хоть круглый год! Во флайпарке на горе все условия: туалет, души, кафешки. Новички могут полетать с инструктором. Чаще всего людей привлекают парапланы, на втором месте дельталеты - это почти как самолет, с креслом и мотором, но без использования ног при взлете и посадке.

А для тех, кто увлечен полетами давно и надолго, здесь проводятся соревнования, в том числе всероссийские.

Юца хороша не только ласковым ровным ветром, который пилоты называют «молоком». Гора располагается совсем рядом с курортами, из Пятигорска и Ессентуков можно добраться на маршрутке или такси. Если условия не располагают к полетам, можно развлечься в городе и снова вернуться, когда распогодится.

Пробеги марафон

На фестивале «Железная грязь» в августе в Железноводске прошли соревнования по футболу и борьбе в лечебной грязи. А 31 августа в Георгиевске участники сразятся уже не на шутку - на турнире по смешанным единоборствам. «Битва в Георгиевске-2» привлекла спортсменов из России, Турции, Болгарии, Армении, Германии, Бразилии. Зрители увидят выступление чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу из Георгиевска Максима Давыдова.

В прошлом году на КМВ провели первый на Северном Кавказе забег на марафонскую дистанцию. Бегунов ждут в Кисловодске снова в начале октября в крупнейшем национальном парке Европы. Это направление в крае активно развивается и в других городах.

Министерство туризма поддерживает команду организаторов забегов, сотрудничает с краевым минспорта и спортивными организациями.

Фото: kavkaz.run

КСТАТИ

Горные лыжи тоже будут

В Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года запланировано строительство федерального и межрегионального центра по зимним и летним видам спорта.

Центр расположится в Кисловодске, здесь будут горнолыжные трассы, комплексный центр лыжного фристайла, универсальный игровой зал, стадион, гостиница.

Справка «КП»

30 мая в небе над Кавминводами были установлены два рекорда России по воздухоплаванию в рамках проекта «Поднять Россию. Ставропольский край», который проходит при поддержке губернатора Владимира Владимирова и правительства региона. Пилот аэростата «Россия» Виталий Ненашев поднялся на высоту в 10 266 м, предыдущий рекорд - 9300 м. А штурман-парашютист Денис Добряков совершил самый высотный прыжок с отметки 9050 м.