15 секунд на дне: В Подмосковье мужчина вытащил из воды мальчика и девочку

Поступок Артемия Челюбеева из села Тарасовка Пушкинского района, можно считать героическим, хотя сам «виновник» уверяет, что ничего особенного он не совершил. Просто спас две маленьких жизни, вытащив из воды утонувших мальчика и девочку, 5-7 лет.

Все случилось 16 августа. Артемий заглянул в гости к брату, пили чай, разговаривали.

- Прибежал племянник и эмоционально что-то кричит, «утонули-утонули», я сразу бежать, даже не думая. На месте попросил – покажи примерно, где? - рассказывает телеканалу «360» мужчина.

На поверхности воды уже не было никого, дети не справились и ушли на дно. Артемий нырнул в воду как был, не раздеваясь, чтобы сэкономить драгоценные секунды.

- Прыгнул куда показал племянник. Открыл глаза, присмотрелся – силуэт чей-то. Схватил и вверх, вытащил девочку. Плыву с ней к мосту, кладу на мост. Дети говорят: „Здесь еще мальчик есть“, - вспоминает Артемий.

Дальше по старой схеме – дети показали, он прыгнул в воду. Было сложнее: на дне много травы, ничего не видно.

- Его долго не мог найти, секунд 15. Доплыл до моста, встал на дно, мальчишку на живот и через плечо. Растряс его, пришел в себя, - делится спасатель.

К тому моменту на детские крики прибежали местные жители, они реанимировали девочку. Когда на месте ЧП оказались родители, дети уже были в сознании.

- Они все были в шоке. Говорили слова благодарности: „Спасибо, спасибо“. Мать или сестра, не знаю, кто это был, стояла на коленях. Говорила: „Свечки буду ставить в церкви, огромное спасибо“, — вспомнил Артемий

Позже дети рассказали, что пытались сами вытащить из воды тонущих друзей, протягивали им «длинные палки, чтобы они схватились». И лишь поняв, что малыши не смогут выбраться самостоятельно, они побежали за взрослыми.

В местной администрации заверили, что героический поступок Артемия не останется без внимания, ему вручат подарок. В МЧС тоже пообещали выписать почетную грамоту.

- Награждать будем в торжественной обстановке — на мероприятии, посвященном празднованию годовщины села Тарасовка. Грамота от начальника главного управления МЧС по Московской области — это высокая награда, не всем ее дают, — рассказал начальник Пушкинского пожарно-спасательного гарнизона Александр Поляков.

Герой же старается не афишировать свой поступок, убежден, что каждый на его месте поступил бы также.