На СВХ в Москве увеличат разрешенную скорость с 60 до 90 километров в час

Иначе как хорошей эту новость московские автомобилисты вряд ли назовут. После многочисленных жалоб было принято решение о пересмотре скоростного режима на СВХ (северо-восточной хорде). Теперь на этой современной магистрали можно будет разогнаться до 90 километров в час.

- Руководство ЦОДД добилось изменения скоростного режима на Северо-восточной хорде. Нелепое ограничение в 60 км/ч на недавно построенной отличной скоростной магистрали отменено, будет введён скоростной режим 90 км/ч. Такое решение уже принято и будет реализовано в течении двух недель Задержка связана с необходимостью оформления документов, перенастройки камер и работами по замене знаков. О реализации данного решения будет сообщено отдельно, - сообщил Александр Евсин, руководитель ситуационного центра ЦОДД.

Уже в близлежащие дни начнут установку новых дорожных знаков, кроме того, будут перенастроены приборы фиксации нарушений ПДД.

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80 км/ч на МКАД не прижилось

Ранее в СМИ появилась информация об ограничении скорости на одном из участков Московской кольцевой дороги до 80 км/ч. Но это решение было признано ошибочным, скоростной режим восстановлен до 100 км/ч, знаки 80 км/ч демонтированы.