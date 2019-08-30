2019-08-30T14:20:59+03:00
Авто

На СВХ в Москве увеличат разрешенную скорость с 60 до 90 километров в час

Новые дорожные знаки поставят в ближайшие дни
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Нелепое ограничение в 60 км/ч на недавно построенной отличной скоростной магистрали отменено, будет введён скоростной режим 90 км/чНелепое ограничение в 60 км/ч на недавно построенной отличной скоростной магистрали отменено, будет введён скоростной режим 90 км/чФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Иначе как хорошей эту новость московские автомобилисты вряд ли назовут. После многочисленных жалоб было принято решение о пересмотре скоростного режима на СВХ (северо-восточной хорде). Теперь на этой современной магистрали можно будет разогнаться до 90 километров в час.

- Руководство ЦОДД добилось изменения скоростного режима на Северо-восточной хорде. Нелепое ограничение в 60 км/ч на недавно построенной отличной скоростной магистрали отменено, будет введён скоростной режим 90 км/ч. Такое решение уже принято и будет реализовано в течении двух недель Задержка связана с необходимостью оформления документов, перенастройки камер и работами по замене знаков. О реализации данного решения будет сообщено отдельно, - сообщил Александр Евсин, руководитель ситуационного центра ЦОДД.

Уже в близлежащие дни начнут установку новых дорожных знаков, кроме того, будут перенастроены приборы фиксации нарушений ПДД.

В ТЕМУ

80 км/ч на МКАД не прижилось

Ранее в СМИ появилась информация об ограничении скорости на одном из участков Московской кольцевой дороги до 80 км/ч. Но это решение было признано ошибочным, скоростной режим восстановлен до 100 км/ч, знаки 80 км/ч демонтированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Что должно быть в автомобильной аптечке
Автомобильная аптечка - один из самых необходимых элементов для всех водителей, ведь на дороге может случится авария с пострадавшими, которым будет нужна помощь. «Комсомолка» узнала что в ней должно быть по правилам 2019 года
Новости 24
Самый современный стадион на Вологодчине открыли в старинном Кириллове
Владимир Жириновский: Депутат-одиночка ничего не сможет сделать!
После освобождения Вышинского, прекратили дело в отношении его адвоката
Кремль: Путин и Лукашенко не обсуждали встречу белорусского лидера с Болтоном
Впавшую в кому после купания в Турции студентку доставили в Москву
Зеленский поблагодарил Макрона за позицию о невозвращении России в G7
«Евровидение-2020» примет Роттердам
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль «Спасская башня»
В Москве-реке обнаружено тело известного бизнесмена
В июле россияне взяли рекордное количество кредитов на автомобили
В офисе Национальной общественной телерадиокомпании Украины начались обыски
Анкара обозначила условия вывода войск из Сирии
В Нью-Йорке подозреваемого в организации теракта вычислили с помощью соцсетей
В Красном Кресте раскрыли данные о без вести пропавших в мире
Врачи рассказали о вреде кофе при усталости
В Швейцарии арестовали счета экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова
Роскачество развенчало мифы о недорогом вине
Многодетный отец из Канады выиграл в лотерею 60 миллионов долларов и год скрывал это от семьи
СБУ: обмен удерживаемых лиц между Киевом и Москвой в пятницу не состоится
Командование Космическими силами США начало нести службу
Глава ВОЗ призвал человечество сообща бороться с антипрививочной пропагандой
На косметической фабрике в Японии прогремел взрыв
В профсоюзе студентов не одобрили идею переноса учебного года на 1 октября
Лукашенко и Путин обсудили реализацию достигнутых ранее договоренностей
Россиянам предложат выкупать свои долги у банков по сниженной цене
Тегеран опроверг сообщения о взрыве космического спутника на стартовой площадке
Меган Маркл повесила в комнате сына портреты принцессы Дианы