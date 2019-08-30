Зеленского позовут в Москву на Парад Победы

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал о подготовке празднования 75-летия Победы. Уже 17 лидеров официально подтвердили свое участие в памятных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года. Среди них главы 17 стран Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии, Сербии, почти всех стран СНГ.

- Ожидается, что это будет действительно крупное международное событие, - заявил Ушаков.

Президент США Дональд Трамп на переданное ему приглашение пока не ответил. В отличие от Петра Порошенко, которого даже не стали звать на 70-летие Победы, нынешний президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время получит официальное приглашение.