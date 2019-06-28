2019-06-28T15:02:39+03:00
Политика

Песков: приглашение на День Победы в Москву направят Трампу в ближайшее время

Пресс-секретарь президента России отметил, что американский лидер позитивно воспринял приглашение Владимира Путина
Марина ВЕНЦОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что приглашение президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году будет направлено в ближайшие дни.

«Действительно, как уже говорилось, [президент России Владимир] Путин пригласил Трампа в следующем году на 75-летие окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны", - напомнил представитель Кремля. По словам представителя Кремля, "Трамп позитивно воспринял [приглашение] и сказал, что будет ждать официального приглашения".

Ранее об этом, как писал сайт kp.ru, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков по итогам переговоров президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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