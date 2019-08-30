Эти цифры станут былью - путь проложим к изобилию!

С чувством глубокого удовлетворения вся страна восприняла достижения и успехи российских агрохолдингов. В 2018 году мясопроизводители выпустили примерно 5 миллионов тонн мяса. Это на 200 тысяч тонн больше, чем в предыдущем году. Лидеры рынка демонстрируют позитивную динамику - средний темп роста производства мяса увеличился на 9%.

Мясное изобилие

Рейтинг развития мясопроизводства в России за 2018 год был обнародован компанией «Агроинвестор». По данным Росстата, компании, которые сейчас входят в топ-25, в 2018 году произвели половину всего мяса в стране и 60% - от показателей сельхозорганизаций.

Состав ключевой пятерки компаний изменился - первое место заняла группа «Черкизово». За предыдущий год она увеличила производство свинины, курицы и индейки на 47 тысяч тонн, общий убойный вес составил 702,1 тыс. тонн. Группа тщательно работает над повышением эффективности, модернизацией существующих ферм и запуском новых. Так, в 2018 году было открыто несколько крупных свиноферм. Выйти в лидеры компании помогла удачная сделка: группа приобрела у «Приосколья» птицефабрику «Алтайский бройлер».

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Топ-5 лидеров мясной отрасли в 2018 году:

• «Черкизово» 702,1 тыс. тонн

• «Мираторг» 510,8 тыс. тонн

• «Ресурс» 461,2 тыс. тонн

• «Приосколье» 380,2 тыс. тонн

• «Агрокомплекс им. Н. Ткачева» 284 тыс. тонн

Курица

Показатели производства курицы по сравнению с 2017 годом не слишком изменились: 20 крупнейших птицефабрик страны по-прежнему производят 4,1 миллиона тонн мяса бройлеров, или 61% от объема, заготовленного всеми, в том числе частными хозяйствами страны. Абсолютный лидер в этом сегменте - группа «Черкизово»: на их птицефабриках произведено 626,4 тысячи тонн. Сделка с «Приоскольем» и выкуп долгов компании «Белая птица» позволяет делать оптимистичные прогнозы - в следующем году мощности «Черкизово» только увеличатся.

Участники топ-5 по годовому производству:

• «Черкизово» 626,4 тыс. тонн

• «Ресурс» 615 тыс. тонн

• «Приосколье» 507 тыс. тонн

• «Агрокомплекс им. Н. Ткачева» 290,8 тыс. тонн

• «Белгранкорм» 279,3 тыс. тонн

Свинина

Свиноводство в России развивается динамичнее других отраслей. Всего крупнейшие игроки этого сегмента произвели в 2018 году 1,9 миллиона тысяч тонн свинины - для сравнения, в 2017-м этот показатель равнялся 1,7 миллиона, а в 2016-м - 1,5 миллиона тонн. Всего же производство свиней на убой в живом весе во всех категориях хозяйств составило 4,8 млн тонн. По предварительным прогнозам Минсельхоза России, в 2019 году производство свиней на убой в живом весе составит около 5 млн тонн, что на 4% больше, чем в прошлом году. По мнению главы Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, к 2020 году прирост в промышленном свиноводстве останется стабильным и составит 20%.

Участники топ-5 по годовому производству:

• «Мираторг» 422,34 тыс. тонн

• «Черкизово» 250 тыс. тонн

• «Агро-Белогорье» 219,4 тыс. тонн

• «РусАгро» 218,4 тыс. тонн

• «Великолукский свиноводческий комплекс» 215,7 тыс. тонн

Индейка

Промышленное производство индейки в России в 2018 году продолжало оставаться наиболее динамичным сектором российского животноводства, показав рост в 12% (28 тысяч тонн) и достигнув 260 тысяч тонн. В последние 10 лет Россия стала самым быстроразвивающимся производителем мяса индейки с рекордно высоким среднегодовым темпом прироста в мире в 25%. Образовалась пятерка крупнейших компаний, которые покрывают более 80% рынка своей продукцией в этом сегменте. Известный в прошлом холдинг «Евродон» снизил объем производства почти вдвое по сравнению с 2017 годом. Зато значительно укрепила свои позиции «Тамбовская индейка», которая на рынке всего с 2017 года. Это новый совместный проект группы «Черкизово» и испанского холдинга Grupo Fuertes (бренд «Пава-Пава») - он быстро развивается. В 2018 году производство выросло на 21% и сейчас составляет 15% рынка. Отметим, что там выращивают индейку особой породы, птица меньшего размера и меньшей жирности. Именно этим она отличается от другой продукции на рынке.

Участники топ-5 по годовому производству:

• «Дамате» 88,3 тыс. тонн

• «Евродон» 45 тыс. тонн

• «Черкизово» 37,65 тыс. тонн

• «Краснобор» 24,6 тыс. тонн

• «Руском-Агро» 9,1 тыс. тонн

Взгляд в будущее

Планы на 2019 год у лидеров рынка смелые: так, технолог группы «Черкизово» Андрей Дальнов рассказал, что в этом году агрохолдинг настроен увеличить производство мяса еще на 20%. Если этот план осуществится, компания станет первой на российском рынке, преодолевшей отметку в 1 миллион тонн мяса, произведенного за год.

Главная задача - наладить поставки своей продукции не только в сегменте HoReCa (то есть в отелях, ресторанах и кафе), но и начать взаимодействовать с государственными институтами. По словам Дальнова, поставки мясной продукции в образовательные и медицинские учреждения, учреждения Министерства обороны, а также компании с государственным участием могут принести дополнительные 20% ежегодной прибыли.