2019-08-30T22:56:25+03:00
Туризм

Депутаты опять предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Чтобы дети с родителями могли ездить на курорты в сентябре
Ксения КОНЮХОВА
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Депутаты опять предложили перенести начало учебного года на 1 октябряДепутаты опять предложили перенести начало учебного года на 1 октябряФото: Евгения ГУСЕВА
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Перед началом учебного года депутаты Госдумы выступили с инициативой - перенести День знаний на месяц позже, на 1 октября. Два года назад проблему поднял на государственный уровень Владимир Жириновский. На этот раз такое предложение поступило от депутата ЛДПР Василия Власова:

- На встречах со школьниками и студентами часто звучат предложения перенести начало занятий на октябрь, - объясняет депутат. - У студентов и 11-классников экзамены заканчиваются только к началу июля и на летний отдых, по существу, остается всего два месяца. Кроме того, многие учащиеся летом находят подработку, да и работодатели сейчас требуют от выпускников наличие такого опыта. Продление летних каникул позволит частично решить эту проблему.

Кроме того, отложенный старт учебного года, по словам депутата, будет способствовать развитию туризма в России, поскольку больше семей станет выезжать на наши южные курорты в сентябре.

В предыдущие годы депутаты, предлагая перенести День знаний, обычно ссылались еще и на сбор урожая в начале осени, который семьям сложно завершить без детской помощи.

Пилотный проект по переносу начала учебного года Василий Власов предлагает реализовать в Хабаровском и Приморском краях. Видимо, именно на Дальнем Востоке особенно высок спрос на сентябрьский отдых на российском юге. Соответствующее предложение депутат уже направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Напомним, летние каникулы у российских школьников - одни из самых длинных в мире. Например, во Франции и Германии учебный год заканчивается во второй половине июля и начинается в первых числах сентября. Британские школьники отдыхают в течение августа. В Испании и Израиле школьники отдыхают летом 10 недель. Российские каникулы, для сравнения, длятся от 11 до 13 недель.

КСТАТИ

При советской власти студенческий учебный год редко начинался 1 сентября. Обычно первый курс (даже в МГУ им. Ломоносова) на месяц отправляли убирать картошку в колхозы. Это сейчас разные дорогие тренинги по «созданию команды», а тогда - ведро и лопату в руки - и на поле. И ничего, учились нормально. Одной командой.

А ЕЩЕ...

В 2019 году 31 декабря является рабочим днем, напомнил Роструд. Это связано с тем, что дата выпадает на вторник.

В итоге ближайшие новогодние каникулы растянутся всего на 8 дней (с 1 по 8 января включительно), что на 2 дня меньше, чем на прошлый Новый год. Тогда мы отдыхали 10 дней кряду (с 30 декабря по 8 января).

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

Надо ли продлевать каникулы для школьников и студентов?

Марина ЕМЕЛЬЯНЦЕВА, юрист:

- Есть развитые страны, где дети отдыхают больше и учиться идут 1 октября. И количество учебных часов, естественно, сокращается. Но вот по подсчетам американцев, в ведущих странах Азии дети учатся в среднем на 100 часов больше ежегодно, чем в США. И когда сравнили среднюю успеваемость детей своих и мигрантов из Азии, у приезжих уровень оказался на 10 - 15% выше.

Ольга ЛЕБЕДЬ, кандидат социологических наук:

- Все студенты и школьники привыкли к графику сентябрь - май. Психосоматика всегда связана с психологией. Отразиться на здоровье такая подвижка может. В России большая часть населения, прежде всего крестьянство, исторически начинала активнее всего работать с середины августа - начала сентября. Многовековую привычку никуда не денешь, пусть она и перешла из физической в ментальную. И большинство родителей летом отправляют детей на дачу или в пришкольные летние лагеря - какой бархатный сезон?

Вилли ХААПАСАЛО, финский и российский актер:

- Молодежь должна учиться все равно. Если сдвинут на месяц каникулы - значит, они должны будут больше учиться летом? У меня вот младший сын уже с середины августа пошел в школу в Финляндии и закончит в конце мая. А вообще я любитель старины: как было, так лучше и оставить - учиться с 1 сентября по 31 мая.

Ольга ГАЛУЗИНА, член экспертно-консультативного совета при Департаменте образования Москвы:

- Полагаю, летние каникулы наши - самые длинные в мире. А чем больше отдыхаем, тем меньше развиваем свои навыки. И главное - организация наших детей. Есть небольшие демографические группы, которые могут в сентябре улететь всей семьей на курорт. Но что касается основной части страны - сентябрь повсеместно уже довольно холодный месяц, не до купаний и загара… То есть никуда никакие дети в своей массе не поедут и просто будут болтаться по улицам - ну и зачем?

Наталья КАРПОВИЧ, глава Объединения многодетных семей города Москвы:

- В чем целесообразность? У большинства детей возникнет ситуация, когда у родителей отпуска закончились, а ребятам-то что делать? И надо будет искать возможность продления оздоровительного летнего отдыха. Возникнет дополнительная нагрузка на семью. В стране не создана структура сентябрьского отдыха, где бы дети могли безопасно и с пользой провести осенний месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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