2019-09-01T20:25:14+03:00
Происшествия

В Москве автомобиль врезался в толпу людей на пешеходном переходе

Один человек погиб [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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АВария произошла на "зебре"АВария произошла на "зебре"Фото: СОЦСЕТИ
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На Нижегородской улице в Москве автомобиль врезался в толпу людей. Как передает ТАСС, пешеходы в момент происшествия переходили дорогу. Авария произошла недалеко от дома № 31. По какой причине водитель, сидевший за рулем Volkswagen, не остановился, теперь выясняют правоохранительные органы. По одной из версий, мужчина за рулем просто не справился с управлением.

Известно об одном погибшем.

Водитель, видимо пытаясь избежать столкновения, вырулил с дороги на обочину. Иномарка врезалась в опору линии электропередач. Водитель не пострадал.

Фото Дмитрия Белоусова, группа ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн "Вконтакте"

Фото Дмитрия Белоусова, группа ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн "Вконтакте"

- Обстоятельства случившегося устанавливаются, - сказали в Госавтоинспекции. На месте работают правоохранительные органы. Опрашивают очевидцев.

На пешеходном переходе в момент, когда на перекресток выскочила машина, было много людей. Сколько из них получили травмы, пока не известно. СМИ сообщают, что с места ЧП госпитализированы три человека.

В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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