2019-09-02T13:01:04+03:00
Национальный вопрос в России

О Москве с любовью

Жителям России предложили признаться в любви столице и стать участником посвященной предстоящему дню города Всенародной акции #ПоюМоюМоскву. Она продлится до 25 сентября
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Чтобы поучаствовать в акции, нужно записать видео с любимыми стихами или прозой о столице. Это могут быть произведения известных авторов или собственного сочинения. Затем ролики нужно выложить на своей страничке или на странице акции в соцсетях с хештегами #ПоюМоюМоскву #всенароднаяакция #проявисебя #конкурсчтецов #стихиипрозаомоскве, а можно прислать видео на электронную почту moscowabout@mail.ru. Необходимо указать при публикации своего видео имя и фамилию, возраст, автора и название стихотворения или отрывка из прозы.

Акцию уже поддержали известные артисты, политики, общественные деятели.

Авторов самых искренних признаний выберет жюри, в состав которого вошли ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая, спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, актриса Елена Скороходова, актер Эвклид Кюрдзидис, руководитель Федерального агенства по делам национальностей Игорь Баринов, генеральный директор Центрального музея современной истории России Ирина Великанова, руководитель Федерального агенства по делам национальностей, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков и другие.

Акция #ПоюМоюМоскву проходит при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы и Федерального агентства по делам национальностей.

Страницы акции #ПоюМоюМоскву в соцсетях:

https://vk.com/moscowabout

https://www.facebook.com/moscowabout

https://instagram.com/moscowabout?r=nametag

ИСТОЧНИК KP.RU

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