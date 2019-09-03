Российское движение WorldSkills стало университетом современного профессионального образования

В Казани закончился мировой чемпионат профессионального мастерства. Больше 1,5 тысяч участников со всех континентов соревновались в 56 компетенциях за право называться лучшим профессионалом в мире, а тысячи зрителей следили за их работой и развлекались на многочисленных площадках.

Несколько дней на площадке Казань Экспо царили атмосфера прогресса и дух состязательности.

Как и любое соревнование мирового уровня, WorldSkills 2019 стал ярким и запоминающимся событием. Главным в российском движении WorldSkills являются не медали, не подготовка чемпионов, а создание такой системы профессионального образования, которая не просто отвечала бы запросам времени, но и опережала их. В этом – залог конкурентоспособности национальной экономики на глобальном рынке.

Фото предоставлено пресс-службой Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия).

Поэтому не случайно именно по инициативе России впервые за всю историю проведения международных чемпионатов по стандартам WorldSkills в Казани прошли соревнования по компетенциям будущего Future Skills. Они были представлены 25 компетенциями. Из 169 конкурсантов 115 представляли Россию, остальные приехали из 16 стран.

Соревнования Future Skills призваны демонстрировать изменения профессиональных навыков и рабочих функций современного специалиста в контексте технологических изменений, и развитие этой линейки компетенций позволит увидеть, какими будут чемпионаты WorldSkills, например, через 10 лет.

Фото предоставлено пресс-службой Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия).

-Мы уверены в том, что в ближайшие несколько лет список специальностей по компетенциям Future Skills вырастет в десятки раз, – сказал специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. – Ведь WorldSkills уже не просто чемпионат, это самая массовая в России система подготовки кадров для новой экономики. Академия WorldSkills Russia готовит тысячи менеджеров и мастеров производственного обучения по всей стране. Это гигантский сетевой распределенный университет, принципиально по-новому построенный и выполняющий функцию опережающей подготовки кадров будущего.

В движение «Молодые профессионалы "Ворлдскиллс Россия» на сегодняшний день вовлечено более 500 тысяч человек. Это участники не только чемпионатов профессионального мастерства, но и образовательных проектов . Стандарты WorldSkills становятся обязательной нормой для российской системы среднего профессионального образования.

Фото предоставлено пресс-службой Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия).

При этом не секрет, что главная проблема профобразования в том, что студенты колледжей получают знания и навыки вчерашнего дня: только один из трех выпускников соответствует современным мировым профессиональным стандартам.

Поэтому в рамках проекта «Молодые профессионалы», более 11 тыс. российских мастеров производственного обучения прошли повышение квалификации в Академии Ворлдскиллс. К концу 2024-го года количество таких преподавателей достигнет не менее 45 тыс человек. Все они будут обучать своих студентов профессиям на уровне мировых стандартов WorldSkills, что должно радикально изменить систему российского профобразования и поднять его на качественный уровень .

А в процессе «перепрошивки» преподавателей большую роль играют победители и призеры национальных и международных чемпионатов чемпионы WorldSkills. Они становятся экспертами движения и передают свои знания и навыки коллегам. По сути, одна из задач российского движения - подготовка тех, кто может готовить кадры. Как подчеркнул Дмитрий Песков, системно до появления WorldSkills это делать никто не мог.

То, что ситуация уже меняется, видно по растущему интересу школьников к профобразованию. В прошлом году 59 % из них пошли после 9 класса в колледжи (в 2013 году - 42%).

Фото предоставлено пресс-службой Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия).

Сегодня 943 российских колледжа и больше 1,6 тысячи появившихся в последние годы мастерских оснащены по мировым стандартам.

Определиться с профессией школьникам помогает проект Союза «Билет в будущее», основанный на практиках WorldSkills. Рекомендации по построению индивидуальной профессионального учебного плана в соответствии с выбранными компетенциями получили больше 118 тысяч участников проекта. К концу 2019 года рекомендации получат ещё 200 тысяч школьников. В зоне внимания Союза – не только подростки. Весной этого года «Академия Ворлдскиллс» запустила долгосрочный масштабный проект по обучению и повышению квалификации десятков тысяч граждан старшего поколения, тех, кто приближается к пенсионному возрасту.

Впрочем, как отметил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Роберт Уразов, «не следует считать, что мы занимаемся только образованием».

Фото предоставлено пресс-службой Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия).

– В основе соревнований по компетенциям WorldSkills лежит экономика. В частности, все площадки соревнований, включая Future Skills, оборудованы партнерами, а это крупные производители оборудования и програмного обеспечения. Они все не случайно вкладываются в чемпионат и локальные соревнования. Для них это возможность не просто представить свою продукцию, но и впоследствии получить квалифицированные кадры, обученных работе на таком оборудовании, и, как следствие, – востребованность оборудования и новые рынки сбыта, - подчеркнул Роберт Уразов,- В итоге мы получаем стандарты – по оборудованию, по технологии работы с ним и людей с соответствующими компетенциями. И все это в комплексе развивает производство. В целом мы – WorldSkills – предлагаем не просто обученного человека, а человека с решением, в том числе и для бизнеса.