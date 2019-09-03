2019-09-03T02:42:36+03:00
Экономика

Профессия - дальневосточник

Доктор экономических наук, профессор Сергей Орлов настаивает на необходимости создания в нескольких вузах страны кафедр по подготовке специалистов для ДФО и Арктики
Антонина БЕЛОВА
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По замыслу Сергея Орлова, кузницей кадров для макрорегиона должен стать Дальневосточный федеральный университет. Фото: roscongress.orgПо замыслу Сергея Орлова, кузницей кадров для макрорегиона должен стать Дальневосточный федеральный университет. Фото: roscongress.org
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Арктика и Дальневосточный федеральный округ - это почти половина России. Развитие территории - одна из главных, если не главная задача страны; по словам президента - «наш национальный приоритет на весь XXI век». Миллионы квадратных километров, неисчислимые запасы полезных ископаемых, прямой выход на все самые экономически развитые регионы планеты…

Сам ход истории подтолкнул профессора Сергея Орлова к мысли о необходимости создания научного центра и нескольких кафедр в ведущих вузах страны, которые займутся подготовкой кадров для двух макрорегионов России. Резон в идее профессора есть: в 2012 году создано Минвостокразвития, с 2014-го посыпались масштабные постановления о создании на Дальнем Востоке территорий опережающего развития, свободных портов, программы «Дальневосточный гектар», постоянно вносятся изменения в законы, на всех международных экономических форумах высшие руководители страны дают понять, что ведущаяся сейчас работа - «всерьез и надолго»… При этом узкопрофильных специалистов практически нет. Более того, те, что есть, уезжают. А ведь на романтике освоения Арктики и Дальнего Востока воспитывались все поколения «родившихся в СССР».

Сейчас, помимо Минвостокразвития, Дальним Востоком и Арктикой занимается множество ведомств - хабаровское отделение Академии народного хозяйства и госслужбы, «Корпорация развития Дальнего Востока», Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Агентство ДВ по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, «Востокгосплан»… И всем им нужны квалифицированные кадры.

- На современном этапе главная проблема наших вузов - консервативность и недостаток практики, - говорит Сергей Орлов. - Научно-учебное сообщество не успевает за быстро меняющимся временем и современными технологиями. Курс на развитие ДФО задан семь лет назад, но пока профильных специалистов выпускают только по заказу отдельных, хоть и больших, коммерческих организаций. В результате на рынок выходят работники общей специализации, мало знакомые с нюансами как макрорегиона в целом, так и каждого отдельного предприятия, живущего по новым законам и в новой реальности.

Сегодня Россия смотрит на Север. Там разведаны огромные запасы углеводородов и ставший почти круглогодично судоходным Севморпуть. Но заинтересованность проявляет не только Россия. Канада, Норвегия, Исландия, Дания, даже Сингапур… Президент США вообще на приобретение Гренландии замахнулся. Поэтому сегодня назрела необходимость в специалистах узкого профессионального профиля, но очень широкого профиля географического.

Фото: Сергей Черных

Фото: Сергей Черных

ИЗ ДОСЬЕ «КП Капитал»

Сергей Леонидович Орлов - профессор, доктор экономических наук.

Опубликовал около 150 научных работ, в том числе 4 монографии и 10 учебных пособий.

Научные интересы: социально-экономическая политика государства, проблемы формирования и развития потребительского рынка товаров и услуг, региональная экономическая политика.

Главный государственный советник 1-го класса.

Совмещает научно-педагогическую деятельность с практической работой.

В настоящее время научный руководитель магистерских программ «Управление в контрактной системе» по направлению «Менеджмент».

ИСТОЧНИК KP.RU

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