Одноклассники запустили маску «Хабиб» и обновили видеоплеер специально к трансляции боя

Зрители прямой трансляции титульного боя Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, которую проведет Первый канал в социальной сети Одноклассники, в тестовом режиме первыми получат новую возможность в видеоплеере. Смотреть бой можно будет не только в режиме live, но и перематывать назад или переключаться на любой момент эфира.

Новая возможность позволит, не дожидаясь окончания эфира и появления записи, посмотреть его лучшие моменты: например, предыдущие раунды и поединки или выход бойцов в октагон. При этом зрители всегда смогут вернуться к просмотру в режиме прямого эфира.

Подобную возможность ОК запустят первыми из социальных сетей. В дальнейшем она станет доступна на всех трансляциях соцсети, включая пользовательские. Для реализации новой возможности в прямой трансляции ОК разработали свой контейнер видео, который позволяет получать пользователю первый кадр после перемотки быстрее, чем в других аналогичных сервисах.

Подготовиться к трансляции зрители в ОК смогут в стриминговом приложении OK Live. Там сегодня появилась виртуальная маска дополненной реальности «Хабиб». С помощью нее любой пользователь может примерить на себя фирменную папаху и провести в ней собственный стрим.

Трансляцию боя Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье в ОК проведёт Первый канал в официальной группе «Спорт на Первом»: начало в 21:00 по московскому времени. Смотреть бой и все предматчевые приготовления можно будет на любом устройстве: в десктопной и мобильной версиях соцсети, приложениях ОК на iOS и Android и на телевизорах со Smart TV и Android TV в приложении «ОК Видео».

Ранее Одноклассники уже транслировали турниры UFC с участием Хабиба Нурмагомедова. Так, например, прямая трансляция турнира UFC 229, главным событием которого был бой российского спортсмена и Конора Макгрегора за чемпионский титул в легком весе, набрала в сумме более 13 миллионов просмотров, из них порядка 9 миллионов — только во время схватки Нурмагомедова и Макгрегора. В пиковые моменты бой одновременно смотрели 1,8 млн зрителей.