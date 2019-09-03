Виктор Суслов: Украина теряла 1 миллиард только за первый год блокады Крыма

ПРОБЛЕМЫ НА АЭС

- Вы заявили о том, что Украина потеряла 1 млрд. долларов от блокады Крыма

- Это цифры оценочные на момент введения Киевом экономической блокады полуострова. Кроме прямых потерь от экспорта электроэнергии, в частности, Запорожской АЭС, уменьшилось и выработка этой самой электроэнергии. И возникли технические проблемы на этой атомной станции, которые пришлось улаживать.

- Эта станция работала, в основном, на Крым?

- Насколько я знаю, да. Ввиду того, что на Украине весьма несовершенная система перераспределения электроэнергии — там образовался большой избыток мощностей. Пришлось идти на уменьшение интенсивности работы реактора. А это тоже проблема. Сложности, решили в конце концов, но... В целом, действия по блокаде экономический ущерб Украине нанесли большой.

- Вы считаете, что 300 млн потеряли от непоставок электроэнергии и не менее 600 млн недосчитались фермеры юга Украины.

- Самые большие потери были у фермерских хозяйств Херсонской и Николаевской областей. Они поставляли в Крым фрукты-овощи, картошку, молоко, продукты животноводства. Крым же не обеспечивал себя продуктами, особенно в курортный сезон. Сегодня и николаевцы и херсонцы приспособились, но в начале блокады это был серьезный кризис.

- Один миллиард долларов - потери Украины из-за блокады Крыма за пять лет?

- Это потенциальные потери в расчете на первый год. Не думаю, что удалось покрыть эти потери полностью путем переориентации на другие рынки. Удар по сельскому хозяйству был нанесен сильный, но они все же выжили.

Ленур Ислямов вместе с другими активистами так называемой блокады позирует на фоне поверженной опоры ЛЭП. Фото: Facebook/Амина Окуева

ЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ

- Вы хорошо представляете структуру украинской экономики и ее связи с внешним рынками — куда могли перебросить столько «лишней» электроэнергии и продуктов?

- В этот период строилось несколько линий ЛЭП. Они позволяли перераспределять эту электроэнергию внутри других регионов Украины. Республика в советское время не строила свою замкнутую систему энергообеспечения. Дешевле и проще Сумам и Чернигову, например, было получать электроэнергию от Курской АЭС. Это частично существует до сих пор. Украина ведет большую работу по отключению от единой энергосистемы с Россией, которая пока еще существует — чтобы влиться в европейскую энергосистему. Около месяца назад был ажиотаж, когда правительство решило один блок Хмельницкой АЭС — а была незанятая линия электропередачи — включить в энергосистему Польши. То есть фактически передали полякам один энергоблок. Украина производила много электроэнергии — под свою мощную промышленность. Сейчас объемы выработки упали в два раза, за годы независимости. В ходе деиндустриализации энергомощности стали избыточными, Украина экспортировала в Европу — в Польшу, Венгрию, Румынию, в Прибалтику - через Белоруссию.

Износ на АЭС большой. В ближайшие годы большая часть энергоблоков исчерпает свои ресурсы окончательноФото: ru.wikipedia.org

- Но атомные станции Украины устаревают?

- Износ на АЭС большой. В ближайшие годы большая часть энергоблоков исчерпает свои ресурсы окончательно. Они уже продлевались не раз, эти сроки. Топливные элементы для них пока доминирует российские — на две трети. Американское топливо Вестингауз поставляется тоже - но в режиме опытно промышленной эксплуатации.

- Заблокировав поставки в Крым, Киев пытался продать энергию и продукты на Запад?

- Да, но мгновенно такие проблемы не решаются . Вопросы остаются до сих пор. Отношения к Крыму нельзя решить попытками таких блокады, которые наносят ущерб, в первую очередь, самой украинской экономике.

СЛЕДЫ ЗАПАДА

- Вы говорили, что немцы помогли решить России вопрос с энергообеспечением Крыма.

- Я имел виду поставку генераторов «Сименс» на две новые электростанции в Крым. И тех, кто участвовал в возведении Крымского моста вычисляли долго — там тоже было европейское участие. Но, конечно, по политическим мотивам никаких санкций против европейских стран-участниц проектов в Крыму Украина вводить не будет.

- В правительстве Украины, в администрации президента кто-то просчитывал экономические последствия блокады Крыма?

- Мы видим внешнюю сторону, реального процесса я не знаю. Внешняя сторона состоит в том, что группа патриотически настроенных вооруженных активистов по своей воле, а не по команде президента, пришли к опорам ЛЭП, подорвали их - и прекратили энергоснабжение Крыма. И стояли там и блокировали доступ, пока власть с этим не согласилась. Потом аналогично была введена и блокада Донбасса. Там цифры потерь для Украины больше — в разы. И речь не только о поставках угля. Внешне эти «блокадные» решения выглядят как творчество масс. Но мне кажется , что только наивные люди будут так считать.

- Воду ведь тоже перекрыли в Крым?

- Да, в Херсоне и Николаеве была мощная оросительная система, ее обеспечивал в том числе Северо-Крымский канал. Про то, что из-за перекрытие воды в Крым в Приазовье началось заболачивание, я подтвердить не могу. Но, если Украина хоть немного заинтересована в сохранении аграрного потенциала Крыма, то воду туда надо было бы пускать. Альтернатива — засоление почв.

Так сейчас выглядит Северо-Крымский канал в Красноперекопске. Воды давно нет.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

- Вы говорили, что продукты в Крым вместо двух украинских областей стали поставлять Кубань Ставрополье и Турция.

- Не знаю, поставляла ли Турция продукты в Крым открыто. Но частные фирмы поставляли .

- Настаиваете на том, что блокада Крыма — ошибка?

- Не скрываю этого. Такое решение Киева было ошибкой, как и блокада Донбасса. Привело это все к потерям, а поставленные задачи достигнуты не были. Взамен Украина не выиграла ни в чем — ни в экономическом, ни в политическом смысле.

Ошибкой стало и закупка российского газа через Европу.

- Почему ошибка — это умысел, люди деньги заработали...

- Да, там хорошо заработали посредники — перепродавшие газ. 10-15 процентов надбавки к цене. За пять лет около 1,5 миллиарда долларов Украина потеряла на посредниках на газе. У Словакии, Венгрии, Швейцарии оформляли. Реально эти страны газом не располагали. Это тот газ, который Россия продает в Европу — но он получался дороже для украинского потребителя.

- Украина может начать вновь поставлять электроэнергию и продукты в Крым?

- Рынки легко утратить , но тяжело на них вернуться. Сомневаюсь, что это удастся. Хотя после смены власти в Киеве, может, такие большие потери не будут возникать. Нельзя достичь политического урегулирования негодными средствами - введением блокады или ограничением торговли. Все выливается только в потери рынков. У Крыма же остро остается лишь потеря водоснабжения. Но и водная блокада тоже не решает политическую проблему...