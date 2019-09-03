Путин подписал с Монголией бессрочный договор о дружбе и договорился о новых проектах

Кортеж Владимира Путина остановился перед трехметровым монументом маршалу Советского союза Георгию Жукову. Здесь, в 15-м районе Улан-Батора в одноэтажном доме с 1939 по 1940 годы находилась ставка полководца, где он жил со своей семьей после окончания боев на Халхин-Голе. Сейчас в Монголии проходят торжества по случаю 80-летия победы советских и монгольских войск в битве с японцами. Именно к этой дате и приурочили официальный визит Путина.

Венок к монументу маршала Путин возлагал вместе с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой. Среди пришедших на церемонию оказались четверо ветеранов-участников сражений на Халхин-Голе, самому старшему из которых исполнился 101 год, а самому младшему - 95 лет.

- Хотел бы вас поздравить с сегодняшним праздником, - сказал Путин ветеранам, крепко пожимая им руки.

За спинами ветеранов стояли дети и внуки советских и монгольских полководцев. Среди них оказалась и правнучка маршала Жукова.

В Улан-Баторе российского президента встречали с особой торжественностью. Его приветствовали не только солдаты из роты почетного караула, но и конная гвардия — точь-в- точь такая, как во времена Чингисхана.

- 80 лет назад советские и монгольские воины, сражаясь плечом к плечу, дали жесткий отпор агрессору и вместе отстояли суверенитет и территориальную целостность Монголии. Достигнутая победа охладила воинствующий пыл захватчиков, гарантировала безопасность дальневосточных рубежей Советского союза в трудные годы Великой отечественной войны, - отметил Путин.

По итогам визита президента в Улан-Батор было подписано 10 документов. В том числе бессрочный договор о дружбе двух странФото: REUTERS

Напомнил президент и о помощи, оказанной монголами СССР в борьбе с фашизмом.

- Не говорю уже о поставке порядка 500 тысяч лошадей, что крайне важно было для тех времен. На собранные монгольскими гражданами пожертвования были построены 53 танка. Эти танки, объединенные в танковую бригаду «Революционная Монголия», вступили в свой первый бой в 1943 году на Курской дуге, а в 1945 году среди первых вошли и в Берлин. В битвах на фронтах войны принимала участие и авиационная эскадрилья «Монгольский арат», входившие в нее истребители были также подарены Советскому союзу Монголией, - сказал Путин.

По итогам визита президента в Улан-Батор было подписано 10 документов. В том числе бессрочный договор о дружбе двух стран. Россия и Монголия также заключили соглашение о создании фонда инвестиционного сотрудничества. Фонд будет работать в национальных валютах. Из его средств будут финансироваться новые совместные проекты в сфере горнорудной промышленности, энергетики и агропрома. Как рассказал Владимир Путин, Россия также готова принять участие в модернизации сети железных дорог в Монголии и создании новых транспортных магистралей. Кроме того, Россия и Монголия договорились продолжать совместные антитеррористические учения (последние прошли в августе этого года).