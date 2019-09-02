Чтобы киндер не спикировал вниз

А поскольку на дворе теплое время года и окна в квартирах часто бывают открыты, то смотри в оба, чтобы юный исследователь не мог, самостоятельно открыв балкон или окошко, выпасть оттуда.

По счастью, в продаже есть масса недорогих технических приспособлений для балконов и окон, которые способны обезопасить детей.

Это и защитные решетки на окна и балконы, и ударопрочные пленки, защищающие стекло, и ограничители с тросом, и замки-блокираторы, и оконные ручки, которые поворачиваются лишь в том случае, если в них вставить ключ.

Даже если ключ потерялся, его легко заменить на другой подобный - они взаимозаменяемые. Что немаловажно, эти оконные устройства безопасности доступны по цене (ограничитель окна с тросиком и замком стоит от 360 рублей). Если установить специальный замок для поворотно-откидных оконных (и дверных) створок, то можно не отказываться от круглосуточного проветривания, поскольку ребенок все равно не откроет окно больше чем на нужные десять сантиметров - блокирующий механизм не позволит распахнуть створки настежь. Более того, эти устройства защищают от случайного распахивания окон и дверей (например, от сильного ветра) и от проникновения в помещение снаружи (то есть от злоумышленников).

Есть замки, которые подходят только пластиковым окнам, а есть и такие, которые можно установить на любые. Замки можно подобрать по цвету окна, что тоже немаловажно - хочется ведь не только безопасного пространства, но и красивый интерьер.

Суперпрочная сетка из капрона или пластика, выдерживающая нагрузку до 190 кг на кв. м, закроет широкое расстояние между балконными перекладинами внизу, куда дети любят просовывать голову и через которые легко могут просочиться всем телом и нырнуть наружу. Но с таким надежным ограждением несчастья не должно произойти.

Что предпринять? Окно на замок!

Точной статистики по этому вопросу в России не ведет никто.

Но, как прокомментировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, в России около 300 детей ежедневно получают травмы при падении с высоты и в 80% случаев погибают от шока или кровопотери еще до приезда «Скорой помощи». Остальные, как правило, остаются инвалидами на всю жизнь.

Фото: sdelaibalkon.com

Трагедии происходят по вине взрослых, не досмотревших за детьми; не оценивших опасность открытого окна и шустрость ребенка; напрасно положившихся на москитную сетку, которая на деле защищает только от мух и комаров. Конструкция (крепления) москитной сетки очень хрупкая, и она совершенно неспособна выдержать вес облокотившегося на нее даже совсем маленького ребенка. Чаще всего жертвами недосмотра взрослых становятся дети от 1 года до 4 лет.

Нежданный звонок в дверь

Как быть ребенку, если он один, а в квартиру звонит незнакомец?

Оставляя ребенка дома одного, нужно договориться с ним о нескольких важных моментах, рекомендует всем Галина Галимова, cемейный психолог, психотерапевт из Москвы.

1 Необходимо объяснить, что открывать дверь и разговаривать с незнакомцем за дверью нельзя. Это может быть опасно.

2 Ребенок должен знать, что все близкие, то есть родители и бабушки с дедушками, всегда открывают дверь собственными ключами! А все остальные - любые службы или люди, желающие застать вас дома, - могут оставить записку в двери или почтовом ящике либо позвонить по телефону.

3 Бывают непредвиденные обстоятельства. На этот случай стоит заранее договориться с ребенком о пароле, который будете знать только вы и который вы будете использовать в самых экстренных, редких случаях. Ребенок подойдет к двери, он не будет спрашивать, кто там, он будет молча ждать пароль. Это могут быть какие-то слова или своеобразный стук или что-то еще (проявляйте творчество). Договоритесь с ребенком, что сообщите пароль доверенному лицу, в случае если это потребуется.

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