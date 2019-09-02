2019-09-03T17:13:40+03:00
Woman

В огне продолжают гибнуть дети

По данным МЧС за 2018 год, на территории России произошло более 110 000 пожаров, жертвами которых стали более 300 детей! В предыдущем, 2017 году в огне погиб 281 российский ребенок
Поделиться:
..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Наиболее частые причины возгораний:

1. Неосторожное обращение с огнем.

2. Неисправность или неправильная эксплуатация

электрооборудования в квартире (доме).

3. Неправильная эксплуатация печного отопления.

4. Шалости детей, оставленных без присмотра.

5. Неосторожное курение.

Что делать, чтобы сохранить жизнь

• Звонить в пожарную часть - 01 (на мобильном 101)! Надеть на себя и на других максимум верхней одежды, чтобы она защитила кожные покровы головы, конечностей и тела от ожогов. Желательно накрыть голову мокрым полотенцем, через которое будет легче дышать. Потом задержать дыхание так глубоко, как это возможно, и бежать к выходу.

• Передвигаться по горящей квартире на четвереньках или ползком, ближе к полу - там меньше дыма. Стараться задерживать дыхание.

• Обесточить квартиру, чтобы при тушении не ударило током.

• Если пожар еще не разросся, то для его самостоятельного тушения используйте огнетушитель (если он есть) либо плотное одеяло или матрас, намоченные водой.

• Ни в коем случае не открывать окна, так как кислород подпитает огонь!

• Количество воздуха в горящем помещении быстро снижается, поэтому даже в противогазе можно потерять сознание. На пожаре чаще погибают от дыма, чем от огня. Достаточно сделать два-три вдоха в задымленной квартире, чтобы потерять сознание.

• Если на человеке вспыхнула одежда, не давайте ему бежать, сбейте его с ног и накиньте на него тряпку (лучше мокрую)!

• Если входная дверь заблокирована огнем, остается возможность выйти на балкон и подать знаки спасателям. При отсутствии балкона можно выбраться на карниз через окно, предварительно привязавшись к трубе или батарее отопления (используйте веревку, кабель антенны телевизора или даже простыню).

ВАЖНО

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Евгений ЗИНИЧЕВ, министр МЧС РФ:

«90% летальных случаев при пожарах приходится на жилой сектор. Из них 70% - в частных жилых домах, в садовых домиках и на дачах. А 30% приходится на многоквартирные дома.

Основные причины пожаров, на которых погибают дети, - неосторожное обращение с огнем, оставление детей без присмотра, злоупотребление родителями алкоголем. Профилактические беседы помогают избежать таких бед».

4872 пожара потушили за 2018 год в Москве. К сожалению, трое детей тогда погибли в огне, а 46 детей получили различные травмы. (По данным Главного управления МЧС России по Москве.)

.

.

Читайте далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ведение беременности после ЭКО
Рождение детей – серьезная тема и особенно беспокоятся родители, у которых были трудности с зачатием малыша. Ведение беременности после ЭКО – очень ответственный этап, информация о котором поможет подготовиться к появлению ребенка
Что нужно знать будущей маме про четвертую неделю беременности
Мамы на 4 неделе беременности от зачатия иногда спрашивают себя, что происходит с их малышом в это время, как он выглядит, есть ли у него ручки и ножки. «Комсомолка» пообщалась об этом с гинекологами
Новости 24