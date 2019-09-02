В огне продолжают гибнуть дети

Наиболее частые причины возгораний:

1. Неосторожное обращение с огнем.

2. Неисправность или неправильная эксплуатация

электрооборудования в квартире (доме).

3. Неправильная эксплуатация печного отопления.

4. Шалости детей, оставленных без присмотра.

5. Неосторожное курение.

Что делать, чтобы сохранить жизнь

• Звонить в пожарную часть - 01 (на мобильном 101)! Надеть на себя и на других максимум верхней одежды, чтобы она защитила кожные покровы головы, конечностей и тела от ожогов. Желательно накрыть голову мокрым полотенцем, через которое будет легче дышать. Потом задержать дыхание так глубоко, как это возможно, и бежать к выходу.

• Передвигаться по горящей квартире на четвереньках или ползком, ближе к полу - там меньше дыма. Стараться задерживать дыхание.

• Обесточить квартиру, чтобы при тушении не ударило током.

• Если пожар еще не разросся, то для его самостоятельного тушения используйте огнетушитель (если он есть) либо плотное одеяло или матрас, намоченные водой.

• Ни в коем случае не открывать окна, так как кислород подпитает огонь!

• Количество воздуха в горящем помещении быстро снижается, поэтому даже в противогазе можно потерять сознание. На пожаре чаще погибают от дыма, чем от огня. Достаточно сделать два-три вдоха в задымленной квартире, чтобы потерять сознание.

• Если на человеке вспыхнула одежда, не давайте ему бежать, сбейте его с ног и накиньте на него тряпку (лучше мокрую)!

• Если входная дверь заблокирована огнем, остается возможность выйти на балкон и подать знаки спасателям. При отсутствии балкона можно выбраться на карниз через окно, предварительно привязавшись к трубе или батарее отопления (используйте веревку, кабель антенны телевизора или даже простыню).

ВАЖНО

Евгений ЗИНИЧЕВ, министр МЧС РФ:

«90% летальных случаев при пожарах приходится на жилой сектор. Из них 70% - в частных жилых домах, в садовых домиках и на дачах. А 30% приходится на многоквартирные дома.

Основные причины пожаров, на которых погибают дети, - неосторожное обращение с огнем, оставление детей без присмотра, злоупотребление родителями алкоголем. Профилактические беседы помогают избежать таких бед».

4872 пожара потушили за 2018 год в Москве. К сожалению, трое детей тогда погибли в огне, а 46 детей получили различные травмы. (По данным Главного управления МЧС России по Москве.)

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