Личность начинается с игрушки

Во многом это зависит от того, как проходит его детство и с какими играми и игрушками он проводит время. В детстве закладываются основы эмоциональной, социальной, познавательной сфер жизни человека. Игра позволяет просто, непринужденно и на регулярной основе осваивать что-то новое, проявлять творчество и фантазию. А это ключ к развитию интеллекта во всех его видах, а следовательно, и к дальнейшему социальному успеху. Для ребенка игра - серьезный и основной вид деятельности и развития.

- Когда ребенок или взрослый изучает что-то новое, получает новый опыт, его мозг строит новые нейронные сети, - комментирует Александр Каплан, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека биологического факультета МГУ им. Ломоносова. - Человеческий мозг - самая совершенная и огромная нейронная сеть, состоящая из 100 миллиардов нервных клеток. Во время изучения нового каждая клетка устанавливает 10 000 новых контактов-синапсов, то есть нейронных связей. А каждый контакт-синапс формирует 15 - 20 новых состояний. Количество синапсов в мозгу превышает число атомов в известной нам Вселенной.

Огромная роль в этом созидательном процессе отводится игрушке. Простой домик они превращают в целый мир. А умные, развивающие игры ребенок видит как увлекательное путешествие. Игрушки оказывают колоссальное влияние на развитие ребенка, подчас куда большее, чем дорогой планшет или ноутбук. Если маленький человек получит в подарок от родителей хорошую развивающую игрушку и будет иметь компанию для игры, то его шансы стать интереснейшей личностью вырастают в разы.

Пожалуй, любая качественная и безопасная игрушка (которая не гаджет) является не только безопасной, но и чрезвычайно полезной для растущего человека.

Фотобанк Лори

ТРЕНД

Более 80% всех игрушек, продаваемых на планете, изготавливается в Китае. За последние годы в мире наблюдается рост заслуженного недовольства некачественными товарами китайского производства. Принято считать, что сертифицированная продукция, выпущенная на территории Китая крупными европейскими производителями, соответствует стандартам. Но даже известный бренд не может гарантировать 100-процентной безопасности выпускаемых игрушек. Кстати, детская бижутерия остается среди наиболее загрязненных товаров.

МНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Свои игрушки греют душу

Согласно исследованиям и опросам российских потребителей, товары российского производства воспринимаются потребителями как культурно близкие, безопасные и надежные. При этом объективно они более соответствуют климату России, в них используются более экологичные материалы. Продукты зарубежных производителей обычно выделяются дизайном, качеством продвижения, но не отличаются долговечностью и приспособленностью к российским климатическим условиям.

СОВЕТ

Рекомендацию «КП», какие игрушки надо покупать своим детям, дала учредитель федеральной розничной сети магазинов детских игрушек TOY.RU Алиса Лобанова

К слову, сегодня по оптовым поставкам игрушек компания занимает первое место на российском рынке.

- Те родители, которые запрещают своим детям игрушки, не правы. Те родители, которые разрешают покупать повально все игрушки, тоже не правы. Здесь нужно идти от распорядка жизни ребенка, от его любви к предметам или будущей профессии, другим занятиям, и от этого отталкиваться. Тут каждый родитель выбирает под себя, под свое понимание того, что правильно. По большому счету сейчас все игрушки развивающие. Это всегда целая история.

Дети учатся коллекционировать, одевать, строить, клеить, учатся инновационным вещам. Каждая игрушка несет какой-то новый аспект! Каждый родитель хочет, чтобы его дети были образованными и шли в ногу со временем, чтобы игрушки помогали им выучить английский или китайский язык, правила дорожного движения. Это как первые шаги, как питание молоком матери. Если вы любите своих детей - не надо на них экономить!

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Как выбрать безопасную игрушкУ

Правда, существуют и вполне конкретные требования безопасности, предъявляемые к игрушкам, находящимся в продаже.

На что обращать внимание при выборе игрушки?

Рекомендации экспертов одного из ведущих российских магазинов игрушек TOY.RU

1. На то, где она продается.

Лучше всего, чтобы это был официальный магазин - не подземный переход, не уличные развалы и сомнительные интернет-магазины. В Москве с 2004 года городской Центр психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек проводит специальные исследования, чтобы игрушки и игровое оборудование были безопасны, в том числе не вызывали у детей и подростков роста агрессии. Магазины следуют рекомендациям государства.

2. На материал, из которого сделано изделие.

Важно, чтобы не было пластмассовых заусенцев, если игрушка приобретается для малыша; чтобы не осыпалась краска - в этом случае она может попасть ребенку в рот; чтобы ткань не вызывала аллергических реакций.

3. Спрашивайте у продавцов сертификат качества продукции.

А также спрашивайте документы, гарантирующие легальность происхождения товара. Качество продукции, поступающей из-за рубежа, регулируется Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» (от 23 сентября 2011 года № 798).

4. Цена должна быть адекватной.

Слишком низкая цена на популярный бренд часто говорит о том, что это подделка.

5. Требуйте чек при покупке игрушек.

Отказ магазина выбить чек - повод для сомнения в качестве товара.

ФАКТ

По итогам первого полугодия 2019 года в большинстве регионов России продукция для детей с маркировкой известных торговых знаков оказалась в топе выявленных контрафактных товаров! Таможенные органы регулярно обнаруживают контрафактные игрушки с маркировкой Disney, LOL и других популярных брендов.

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