Высоко сижу, далеко гляжу

Помимо самих смартфонов, это умные браслеты, трекеры, часы с функцией аудиомониторинга и уведомлением о выходе из разрешенной зоны. Для каждого детского возраста разработано свое устройство, с определенным функционалом.

Мобильные телефоны - провокация или спасение?

В каком-то смысле для школьников мобильный телефон - это средство безопасности. Всегда можно быть на связи с близкими. А взрослые для подстраховки могут выбрать программу, при использовании которой детский телефон звонит только на один, их собственный, номер. Обе стороны при этом почувствуют себя увереннее.

А еще совместно с ребенком можно условиться о тайном пароле, который в крайнем случае вовремя даст понять папам и мамам, что не все хорошо.

В то же время дорогой гаджет у ребенка - лишний повод для беспокойства. Престижный девайс может стать приманкой для тех, у кого нелады с совестью или законом.

Стоит знать, что у операторов связи в России есть функция мобильного мониторинга. И важно ее установить на детский телефон. Например, у МТС она называется «Ребенок под присмотром», у «Билайна» - «Билайн-координаты», у «МегаФона» - «Радар».

Часы с геолокацией

Вариантов хватает. В одних можно выделить избранные контакты, разрешить или запретить входящие вызовы с других номеров, проследить за перемещениями ребенка по GPS/LBS (передает местоположение часов, если GPS недоступен)/Wi-Fi, настроить желательные зоны местонахождения ребенка, так называемые зоны безопасности.

Другие модели часов включают в себя опцию подслушивания и подглядывания через их камеру. При этом функции видеозвонка нет. Так что ребенок и не узнает, что за ним бдит недремлющее родительское око. Не слишком этично, но вряд ли взрослые без необходимости будут прибегать к подобному способу контроля над ситуацией.

.

В третьем виде моделей выключить часы может только родитель через приложение. Есть и такие, которые имеют платный сервис Wochi Geoplaner, позволяющий синхронизировать время и место пребывания ребенка. То есть приложение предлагает выставить реальное расписание, по которому ребенок должен перемещаться в течение дня: до школы, из школы, в кружки и секции, домой. И если ребенок вдруг «сбился с курса» - решил уроки прогулять или затусил с друзьями в неположенном месте в неположенное время, то на свой смартфон родители получат оповещение. Координаты часов определяются по GPS/LBS/Wi-Fi.

Кто считает приобретение умных часов бесполезной тратой денег, может обратиться к сотовому оператору и заказать услугу геопозиционирования и мониторить положение чада по базовым станциям (здесь сигнал не всегда определяется).

GPS-трекеры

Устройство подойдет подросткам, старшим детям, которые свободно перемещаются в пространстве и невольно вступают в контакт с большим количеством людей.

Работу трекера можно сравнить с работой мобильного телефона. Отличие в том, что у трекера разнообразнее функционал - есть и GPS, еще и сим-карта, и микрофон, и выделенная кнопка SOS. Больше того - на трекер можно позвонить и через микрофон услышать, что происходит там, где находится сын или дочь, а приложение определит координаты их местонахождения. При желании можно настроить устройство так, чтобы каждые четверть часа СМС оповещало родителей о том, где находится чадо.

.

Не все взрослые понимают, зачем покупать подростку еще и трекер, если есть мобильник. Однако смысл в том, что похитители тоже знают, что по мобильному телефону можно отследить ребенка, поэтому стараются сразу избавиться от его гаджета. А про то, что у ребенка есть спрятанный компактный трекер с тревожной кнопкой, они могут не догадаться.

Часы-фиксики

.

Детские часы определяют местонахождение ребенка возраста от трех лет. В основе дизайна - популярный среди малышей одноименный мультфильм. Тревожная кнопка срабатывает сразу, как только браслет оказывается снятым с руки, и указываются координаты, где это произошло.

GPS-браслет

Как любой браслет, надевается на руку. Ремешок мягкий, силиконовый.

Его главное предназначение - возможность отслеживания, где находится ребенок, с помощью спутниковой навигационной системы, вплоть до местоположения по системе координат.

.

Браслеты бывают тоже разные. Например, браслеты с маячком - хорошо зарекомендовавшая себя система для поиска людей и предметов. Раньше она использовалась исключительно в разведке. Теперь в том числе оберегает малолетних детей и ребят младшего школьного возраста. Работает на радиоволнах, передающих тревожный сигнал на смартфоны, снабжены экстренной кнопкой. Браслеты способны предупредить родителей об отдалении ребенка от установленной «домашней зоны» и даже о погружении в воду.

Читайте далее.